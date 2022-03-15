Корпорація Meta, якій належать популярні соцмережі Facebook та Instagram, заборонила користувачам цих соцмереж бажати смерті президентам Росії Владіміру Путіну й Білорусі Аляксандру Лукашенку. Про це в понеділок, 14 березня, повідомила агенція Reuters із посиланням на внутрішній лист співробітникам компанії від віце-президента Meta Ніка Клегга.

«Meta виступає проти русофобії. Ми нетерпимі до закликів до геноциду, етнічних чисток, будь-якої дискримінації, переслідувань чи насильства щодо росіян на нашій платформі», – написав він.

Про те, що Facebook не видалятиме дописів від українців із побажаннями Путіну смерті, стало відомо 11 березня. Після цього у Росії відкрили кримінальну справу проти керівництва цих соцмереж. Також 14 березня у Росії повністю заблокували Instagram.