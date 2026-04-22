«Чернігів» проти «Металіста 1925»

У середу, 22 квітня, «Металіст 1925» в межах півфіналу Кубка України сезону 2025/26 приймав «Чернігів». Зустріч відбулась у Житомирі – її початок затримався на понад дві години через повітряну тривогу. Від аутсайдера Першої ліги ніхто дива не чекав, але він зумів шокувати вболівальників та експертів.

Кубок України, півфінал

«Металіст 1925» (Харків) – «Чернігів» (Чернігів) – 0:0 (після серії пенальті – 5:6)

Вилучення: Шушко, 4 («Чернігів», червона картка)

Матч розпочався з вилучення у «Чернігова»: Шушко зіграв дуже грубо проти Шабанова і побачив перед собою червоне світло на 4-й хвилині поєдинку. «Металіст 1925», отримавши такий розкішний подарунок вже на старті гри, почав монотонно розхитувати оборону суперника. Рашіца отримав м'яч ліворуч у штрафному майданчику, але пробив вище воріт. Згодом хороший шанс забити змарнував Калюжний – м’яч звалився з ноги при ударі.

В середині тайму харків’яни вийшли вперед: Калітвінцев віддав діагональ з правого флангу і Аревало, виставивши ногу, переправив сферу у дальній кут. Однак, після перегляду VAR арбітр взяття воріт скасував, зафіксувавши офсайд.

Наприкінці першої сорокап’ятихвилинки «Металіст 1925» завдав серію ударів по воротах «Чернігова». Забергджа двічі бив по воротах під час однієї атаки, але Татаренко врятував. За мить він відбив постріл Ітодо з розвороту, а згодом кинувся у ноги Забергджі після виходу сам на сам.

По перерві харків’яни продовжили шукати щастя біля воріт суперника. Калюжний бив низом метрів з 20-ти – поруч із ближньою стійкою. Калітвінцев стріляв по центру – Татаренко забрав м'яч. На 72-й хвилині Моура зі стандарту зачепив каркас воріт «Чернігова», а згодом Когут головою замкнув у поперечину.

Вже у доданий час Антюх розстрілював впритул Татаренка, але той дивом зреагував, а добивання Калюжного було неточним. «Чернігів» дивом вистояв і все вирішувалось у серії післяматчевих пенальті (у Кубку овертайми не передбачались). В лотереї більше пощастило представнику Першої ліги.

У фіналі Кубка України, який відбудеться 20 травня у Львові на стадіоні «Арена Львів», «Чернігів» зустрінеться з київським «Динамо», яке у своєму матчі розгромило чернівецьку «Буковину».