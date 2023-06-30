За даними Управління Верховного комісара ООН з питань біженців, статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу зараз мають трохи більше 5 млн українців. Згідно з інформацією Європейського центробанку, люди працездатного віку становлять 60,4% від усіх українських біженців в Європі, серед них понад 73% – це жінки. Станом на лютий 2023 року 40% із них уже були працевлаштовані, стільки ж – працювали в Україні. Окрім того, українці часто стають порятунком для ринку праці країн, в які їх закинула війна, приносять в Європу свіжі ідеї і спонукають місцевий бізнес розрухатись.

ZAXID.NET розповідає історії українців, які відкрили в країнах Європи свою справу і не лише сплачують там податки, а й дають роботу іншим, розвивають локальні спільноти і вбирають усе найкраще для повоєнного відновлення України.

«Рухатись вперед нас навчило саме життя в Україні»

Олександр Деордієв – громадянин Молдови, який 15 років до повномасштабного вторгнення Росії в Україну жив в Одесі. Там він мав низку магазинів із обладнанням для опалення, організовував одеський бізнес-клуб. З початком великої війни він допомагав в евакуації українців з Одеси в Румунію, а через деякий час вирішив переїхати і сам, аби допомагати утікачам від війни облаштуватися в незнайомій країні.

Олександр Деордієв (фото Facebook)

Зараз Олександр Деордієв керує в Бухаресті консалтинговою компанією, що допомагає українцям відкривати за кордоном свою справу та налагоджує бізнесові стосунки між Україною та Румунією.

Спочатку відбувалися зустрічі з українськими біженцями, де люди просто спілкувалися, обмінювалися інформацією, радилися, підтримували одне одного.

«Люди ділилися, де знайти житло, як влаштувати дитину в садок тощо. А потім дехто став задумуватися про відкриття власного бізнесу і сформувався наш бізнес-клуб, що зараз трансформувався у велику спільноту і консалтингову компанію», – розповідає Олександр.

Завдяки співпраці з румунськими юристами і бухгалтерами, які знають тонкощі роботи в країні і її ментальні особливості, українці поступово стали реєструвати в Румунії свої підприємства. За словами Олександра, наразі їх не надто багато, адже близько року пішло на адаптацію в новій країні. Більшість утікачів від війни, додає він, остаточно зрозуміла, що це надовго, лише коли в Україні почалися масові відключення світла через російські обстріли нашої енергетичної інфраструктури. Тоді українці всерйоз задумались про те, що треба щось робити, адже скоро повернутися додому не вдасться, а заощадження вичерпуються.

Серед кейсів українського бізнесу, відкритого завдяки українській бізнес-спільноті в Румунії, є, наприклад, ресторан для тварин. Українки в Румунії часто відкривають косметологічні і салони краси, виробництва напівфабрикатів чи кейтерінгові компанії – тепер у Румунії можна відвідати справжні українські вареники чи борщ. Також є кейси відкриття ресторану і агентства нерухомості, які якраз виходять на ринок.

«Наразі вплив українських підприємців в Румунії невеликий, але все тільки починається. Ми розуміємо, румуни розуміють, що буде конкуренція. А це сприяє орієнтованості на клієнтів, підвищенню якості послуг, розвитку справи. В українців найсильніша мотивація – їм треба вижити і їм немає, що втрачати. Іншого шляху, окрім як вперед, для нас немає», – каже Олександр Деордієв.

Українські бізнес-заходи в Бухаресті (фото Facebook)

На його думку, українці дещо більш активні та креативні, аніж їхні румунські колеги. До цього, вважає Олександр, спричинилося саме життя в Україні – від 90-х років до перипетій 2000-х і аж до війни. Події в Україні створювали такі умови для підприємців, що майже не було коли розслабитися через постійні виклики. Це дає українським підприємцям в Румунії деяку фору, адже румуни звикли жити відносно спокійним і стабільним життям.

«Ми приносимо в Євросоюз трохи хаосу, розбурхуємо його своєю активністю», – говорить підприємець.

Це ж стосується і найманих працівників, говорить він, – українські менеджери вищої ланки користуються попитом серед румунських і міжнародних компаній тут.

Економіка України і Румунії, додає Олександр Деордієв, багато у чому схожа – порти, сільське господарство, видобуток, переробка. Тому однією із цілей української бізнес-спільноти в Румунії є налагоджування економічних відносин між країнами.

«Чим більше буде фінансових, економічних зв’язків, тим краще. Підприємництво – основа будь-якої економіки. А чим більше середнього класу – тим економіка міцніша. Тому ми хочемо, щоб український бізнес виходив на румунський ринок і ринки ЄС, а румунський – інвестував в Україну. Це потрібно нашим країнам», – говорить Олександр Деордієв.

Асоціація українців в Румунії, з якої виріс бізнес-клуб, а потім і спільнота та консалтингова компанія, також продовжує працювати. Її мета – допомагати українцям, які не хочуть чи не можуть, принаймні зараз, займатися власною справою. Серед українських утікачів від війни багато літніх людей і підлітків, жінок з маленькими дітьми, які потребують психологічної підтримки для орієнтації в чужій країні і спілкування. Для цього проводяться зустрічі, культурні події, спортивні ігри, знайомства з партнерами, які шукають працівників – все, що може допомогти інтегруватися у спільноту і допоможе рухатися далі.

Пошук спільного і обмін найкращим

Українка Надія Марченко – дизайнерка інтер’єрів, власниця майстерні з виготовлення меблів і засновниця творчої мистецько-наукової благодійної платформи «Коріння». Уперше вона переїхала з України за кордон у 2001 році і шість років прожила у Лондоні. Потім повернулася в Україну, де займалася дизайном інтер’єрів, меблями, а перед початком великої війни запустила платформу «Коріння». Простір, метою якого було об’єднати львівських майстринь і однодумиць для відродження української культури, фізично мав розташовуватись у Львові. Відкриття було заплановане на 24 лютого 2022 року.

Надія Марченко (фото Facebook)

Деякий час орендоване для простору приміщення використовували як волонтерський склад. Потім власник попросив звільнити його. Для «Коріння» львівські майстрині підготували багато речей ручної роботи – вишиванок, намист, інших прикрас тощо.

«Багато майстринь були без роботи, без можливості заробітку, тому я спакувала все це у валізу і поїхала в Дублін, де в мене були знайомі. Сподівалася продати принаймні частину, щоб заплатити дівчатам, а решту витратити на автомобіль для військових, бронежилети, інші речі», – розповідає Надія Марченко.

За тиждень вона продала все, що привезла. Переважно речі купували українці, що були за кордоном, аби зробити подарунки своїм ірландським знайомим, розповісти їм більше про Україну. Ірландці були зацікавлені, тож українці стали проводити для них різні зустрічі. Виявилося, Україна та Ірландія багато в чому схожі в плані культури і мовних поневірянь.

«Їм дуже сподобався наш петриківський розпис, а у дерев’яних бойківських виробах вони шукали свої кельтські корені. Так і ірландці стали купувати вироби від українських майстринь. Також вони просто сильно хотіли допомогти нам, купували різні вироби за донати», – розповідає Надія Марченко.

За рік така мистецько-благодійна діяльність розширилась. Зараз Надія Марченко має свою справу в Україні, офіційно працює в Ірландії, а також як самозайнята особа (аналог українського ФОП – ред.) веде бізнес в Англії.

Вона з однодумцями влаштовує благодійні українські ярмарки в Ірландії та Англії. Допомагають і англійські волонтери – наприклад, вони на понад тиждень орендували приміщення магазину в невеликому містечку, де українці влаштували велику торговицю.

«Це було далеко від Лондона, української діаспори там практично не було. Люди приходили, цікавились, чомусь спочатку думали, що це мексиканські речі. Вони були вражені нашими вишиванками, відреставрованими меблями – ходили, як в музей. А ми їм розповідали про Україну, також показали фотовиставку про українські міста, зруйновані росіянами. Вони плакали, коли дивились на розбомблений Харків, і багато купували, щоб допомогти», – згадує Надія Марченко.

Ірландці часом просять зробити щось на замовлення – тарілки з петриківським розписом, гердани чи браслети з бісеру, купують картини українських художниць.

Українські покази в Ірландії (фото Коріння/Facebook)

Українці принесли із собою в Ірландію не лише неймовірну культуру. Між ними та приймаючими громадами відбувається повноцінний обмін найрізноманітнішим досвідом, говорить Надія Марченко. Коли жінка перебуває в Ірландії, то живе в готелі, де мешкають 200 українців.

«Із них не працюють лише старші люди і жінки, які мають ще малих дітей. Всі інші – працюють», – говорить Надія Марченко.

Багато жінок влаштувались працювати за спеціальністю – кухарями, в салони краси, в магазини. Дехто за рік встиг суттєво прокачати свої навички і отримати сертифікат шеф-кухаря, щоб працювати в кращому ресторані. Також завдяки ірландському законодавству багато вчителів з України можуть одразу по приїзді працювати в Ірландії помічницями вчителів.

«Ірландці вражені активністю українців. Ми не перші, хто тікає від війни в Англію та Ірландію, але нами шоковані. Вони розуміють, що багато українців – з вищою освітою, досвідом бізнесу, але все одно дивуються, що ми одразу організовуємо своє, займаємо менеджерські посади, нам все цікаво і все потрібно. Ірландці прислухаються до українців, адже вони звикли до розміреного життя, а ми принесли нові ідеї», – говорить Надія Марченко.

Українці активно долучаються і до громадського життя. У маленькому містечку за 30 км від Дубліна, де поселилась українська громада, зовсім немає комунальних служб – мешканці прибирають, висаджують квіти і доглядають за ними самостійно. Українці беруть участь в цьому і ірландці радо сприймають українське бачення.

Ще один приклад взаємодії – створення дитячої секції з волейболу, де спільно займаються українські й ірландські діти. Українці забезпечили секцію професійною тренеркою, ірландці – створили умови для тренувань.

«Вони захоплюються українською професійністю в спорті, адже в Ірландії немає вищих навчальних закладів, де готували би професійних тренерів, спортсменів, і їм цікавий наш досвід», – говорить Надія Марченко.

Також літні ірландки радо приходять на зустрічі з літніми українками – там вони разом плетуть, гачкують, спілкуються. Ірландська громада організовує свята для українців, проводить для них мовні курси.

«Ми багато хорошого беремо від них, а вони – від нас. Це класна інтеграція», – каже Надія Марченко.

Українці стали помітними

Журналістка, фотографка, редакторка порталу про подорожі Lowcost.ua і засновниця медіа «Грунт» Дарка Горова з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну переїхала з Києва у Львів, а згодом, на запрошення друзів, разом із сином вирушила в Німеччину. Там вона спочатку була посередницею у роботі з українцями в HR-відділі німецької компанії, а потім створила медіа для українців в Німеччині «Амаль Берлін», яке зараз розвиває.

Дарка Горова у Берліні (фото надане Даркою Горовою)

Дарка Горова розповідає, що це вже не перший «німецький період» у її житті, та, говорить вона, велика війна суттєво вплинула на сприйняття України німцями у порівнянні з довоєнним часом.

«У Берліні за рік з’явилося багато українського. Зросла кількість учнів в українській школі. З’явився український театр, українські хори – дитячий і дорослий, гуртки, екскурсії, щотижня відкриваються виставки українських художників, запрацювали українські медіа. Останнє для мене особливо важливо, адже раніше не було звідки брати інформацію про своїх же. Також медіа певним чином гуртує громаду. Це німецька ініціатива, німці надають фінанси. Також в Берліні працює найбільший офіс ДП «Документ», – розповідає Дарка Горова.

Побільшало в Берліні й української кухні – від оригінального морозива до яток з борщем і українським фастфудом на ярмарках. Навіть в меню німецьких ресторанів, де подають борщ, каже журналістка, його нарешті стали називати українським, а не російським.

Так само в Німеччині розвивається український «Пласт». Якщо раніше, розповідає Дарка Горова, це була невелика батьківська ініціатива, що трималася виключно на їх бажанні і вільному часі, то тепер осередки «Пласту» є чи не в кожному районному центрі, постійно відбуваються вишколи, що куруються централізовано, мережа організації розростається.

«Раніше українці були більше інтегровані в пострадянську громаду – медіа, магазини, заклади харчування. Воно було якесь таке ніяке. А тепер українців добре видно. В Берліні є український заклад з відкритою кухнею – кожен, хто проходить вулицею, бачить, що там відбувається. Вони готують українські страви, там є наші прапори, символіка, про все написано. Німці бачать, що це саме українське, а не якесь там пострадянське», – говорить журналістка.

Вона додає, що малий український бізнес в Берліні працює не лише на забезпечення себе і отримання прибутку, а передусім на поширення української культури. Українці стали помітними в Німеччині.

Якщо говорити про риси характеру, то, на думку Дарки Горової, українців відрізняє певна кмітливість, хвацькість до роботи. Утікачі від війни намагаються якомога швидше взятися за вивчення мови і вийти на роботу.

«Спочатку я працювала в HR-відділі компанії, що підбирала український персонал для німецьких фірм. Багато українців, які щойно приїхали в Берлін, одразу пішли на роботу, вони не сиділи на соціальній допомозі. Я пригадую жінку, яка в Україні працювала у великій компанії на високій посаді. На ярмарку вакансій, де ми зустрілись, пропонували просту роботу – для людей без вищої освіти і знання мови. Та жінка розуміла, що це не її рівень, але сказала, що їй потрібен підробіток – навіть розносити шампанське на подіях, тому що їй хочеться чимось займатися, вона не може просто сидіти вдома і лише ходити на мовні курси», – розповідає Дарка Горова.

Українці, на відміну від багатьох інших іноземців, які тривало перебувають в Німеччині, значно активніші, вважає вона. І німцям, які є консервативною нацією, було б добре таку українську хвацькість перейняти.

«Ми з колегами на початку російського вторгнення створили медіа Грунт. І от ми сидимо в зумі, обговорюємо, що потрібно зробити. Нарада закінчилась – і люди вже присилають свої конспекти, плани, вносять правки. Вони встигли відреагувати ще під час наради, при цьому вони активно брали у ній участь. Німці ж можуть довго говорити – нон-стоп наради, розписані на місяць вперед. І поки німці радяться, українці одразу взяли і зробили. Таке не лише я помічаю. Ці риси потрібні німцям», – говорить Дарка Горова.

Друга річ, якої, за словами українки, бракує Німеччині, це технологічність, що є українською супер силою.

«Ми з самими німцями це обговорювали і вони кажуть, що в будь-якої нації настає момент, коли вона в своєму розвитку доходить до межі і далі не йде, бо їй так добре. А світ тим часом рухається вперед. Поки українці створюють і випробовують дрони, запускають технологічні стартапи, то у німців досі паперові документи і листи. У багатьох людей немає електронної пошти», – говорить Дарка Горова.

Водночас у німців є багато позитиву, що варто перейняти українцям.

«Я вперше жила в Німеччині тривалий час у 2003 році і багато чому навчилася тоді, що допомогло мені в Україні. І зараз, я впевнена, українські утікачі від війни, які повертатимуться додому, теж привезуть із собою хороші риси німців», – вважає Дарка Горова.

Велика війна в Україні сильно вплинула на сприйняття німцями України.

«Я робила матеріал про громаду одного заможного берлінського району. Вони орендували автобус, приїхали до польського кордону і забрали людей, розселили їх між собою. Одна поважна німецька пара – професори – поселила у себе кілька поколінь родини з Харкова. Вони багато спілкувалися, проводили час разом. І ця німецька пара каже: «Ми вже так сильно хочемо в Україну! Ви така класна країна!», – розповідає Дарка Горова.

Німці підтримують українців (фото Дарки Горової)

За офіційними даними, Німеччина прийняла майже 1 млн українських втікачів від війни. Велика частка з них, каже Дарка Горова, стала послами України в Німеччині і виконує роботу, що упродовж 30-ти років мала би робити держава Україна.

«Наші люди – це маленькі мурашки, які працюють на позитивне сприйняття України, змінюють бачення України за кордоном», – додає вона.

За даними Федерального агентства з працевлаштування, близько 130 тис. українців влаштувалися в Німеччині офіційно і сплачують внески на соціальне страхування. Ще частина українців мають «міні-джоб» – це неповна зайнятість або тимчасові роботи.

У Федеральному агентстві з працевлаштування зазначають, що це відчутно покращило ситуацію на ринку праці, що вже давно потерпав від нестачі кадрів. Також очікується, що кількість працюючих українців збільшиться, щойно вони закінчать інтеграційні та мовні курси (станом на лютий 2023 року на таких курсах було зареєстровано 200 тис. українців – ред.).

«Ми бачимо дуже високий рівень мотивації, аж до того, що вони сплачують більше податків, ніж мають сплачувати», – цитує голову Агентства Даніеля Терценбаха «Амаль Берлін».

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23 червня 2022 року Європейська рада надала Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Імовірно, затвердити приналежність України до ЄС документально буде можливо лише після нашої перемоги у війні з Росією. Та вже зараз сотні тисяч українців в різних країнах ЄС створюють основу для нової Європи – свіжої, креативної і технологічної.