Міграційна служба закликала українців не планувати поїздки без закордонного паспорта на руках

Державна міграційна служба закликала українців не планувати закордонні поїздки без чинного закордонного паспорта на руках, йдеться у її повідомленні.

«На сьогоднішній день затримка у видачі (паспортів. – Ред.) триває, тому міграційна служба вкотре звертається до громадян з попередженням та порадою жодним чином не планувати закордонну подорож, не маючи на руках діючого паспорта для виїзду за кордон, не звертатися до будь-яких посередників, які обіцяють будь-які конкретні строки виготовлення паспорта», – наголосили в ДМС.

У відомстві додали, що в січні заплановано запуск на Поліграфкомбінаті «Україна» додаткової лінії персоналізації паспортів, що дозволить «протягом найближчих місяців поступово повернутися до планової видачі закордонних паспортів у строки до 7 або 20 робочих днів в залежності від суми оплаченого адміністративного збору».

До слова, у черзі на друк у поліграфічному комбінаті «Україна» накопичилися понад 600 тисяч заявок на документи. А минулого року біометричні закордонні паспорти оформили 4 млн українців.