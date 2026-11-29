Михайло Ткач заявив, що поліція застерігала прокат авто від співпраці з командою УП

Керівник відділу розслідувань «Української правди» Михайло Ткач заявив про тиск на журналістів редакції. За його словами, поліція застерігала компанію з оренди автомобілів від співпраці з командою УП, а за знімальною групою згодом стежили кілька екіпажів. Про це журналіст розповів під час церемонії нагородження премії УП100 «Свобода бути» у суботу, 28 листопада.

Ткач зазначив, що його команда орендувала автомобілі для роботи та періодично змінювала їх. Одного разу поліція зупинила орендоване авто й наказала оператору розблокувати телефон. Правоохоронці пояснили це тим, що журналісти нібито могли знімати «таємну будівлю».

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Наступного дня працівник компанії з прокату переганяв автомобіль на СТО, коли його зупинили поліцейські. Вони заявили, що машиною користуються «погані люди», і порадили більше не здавати її журналістам УП.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За словами Ткача, згодом на СТО приїхали представники ТЦК та поліції й мобілізували всіх присутніх. Після цього керівник компанії з оренди зателефонував журналістам і повідомив, що більше не зможе надавати їм автомобілі.

Пізніше, як стверджує Ткач, за знімальною групою стежили три-чотири автомобілі з оперативними номерними знаками. Крім того, вночі до батьків журналістів відділу розслідувань приїжджали підозрілі автомобілі, які, за даними редакції, були пов'язані із СБУ.

Нагадаємо, що 27 листопада, головна редакторка онлайн-видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва також розповідала про систематичний тиск на керівництво та журналістів видання протягом останніх місяців. Редакція пов’язує його з роботою над матеріалами про голову парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамію.