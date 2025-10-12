Міноборони надало документ, закриті фрагменти якого можна було легко відновити

Міністерство оборони Фінляндії випадково надіслало на запит медіа Yle документ, який містив секретну інформацію. Про це повідомило Yle у неділю, 12 жовтня.

За даними мовника, Міноборони Фінляндії надіслало документ на запит редакції щодо оборонних закупівель. Інформацію, яка була засекречена, заштрихували.

Під зафарбованими ділянками містилася сума, яку відвели на певні оборонні закупівлі. Втім, Yle з’ясувало, що штрихування можна було зняти натисканням кнопки у програмі для читання PDF-файлів.

Штриховку засекречених частин документу можна було легко видалити

«Під час обробки документа, на жаль, сталася людська помилка. Частину цього загалом публічного документа, яку потрібно було засекретити, було затемнено, як і належить, але недостатньо надійно. Такого не має траплятися», – прокоментували у пресслужбі фінського Міноборони.

Міністерство наголосило, що сам документ мав низький рівень секретності, а більша його частина була публічною. Затемнення частини про суму закупівель, за даними Міноборони, могло зашкодити чесному проведенню тендерів.

Зазначається, що запит журналістів стосувався матеріалу про отримання міністерством оборони Фінляндії 6 млрд євро на майбутні закупівлі. У матеріалі йшлося, що Мінфін країни хотів скоротити ці повноваження до 3 млрд євро.