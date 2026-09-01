Ден Дрісколл обіймав посаду міністра військ з 2025 року

У понеділок, 31 серпня, Ден Дрісколл подав у відставку з посади міністра Сухопутних військ США. Його звільнення відбулося на тлі розбіжностей та конфліктів між ним та міністром оборони США Пітом Гегсетом, повідомили CNN та Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

За даними співрозмовників медіа, раніше Дрісколл висловлював стурбованість щодо стану армії Сполучених Штатів та її готовності до бойових дій. Крім того, він критикував Гегсета за те, що він звільняв генералів-реформаторів.

Співрозмовник з військового керівництва повідомив, що Ден Дрісколл «спілкувався з президентом про стан армії й подав у відставку». Його місце може зайняти заступник міністра Сухопутних військ, Майк Обадал.

За даними CNN, конфлікт між Дрісколлом та Гегсетом тривав протягом кількох місяців. Міністр армії концентрувався на модернізації армійських сил і техніки, а очільник Пентагону – на питаннях так званої «культурної війни». Дональж Трамп називав Дрісколла «хлопцем з дронів» за його масштабну роботу з цим типом озброєння.

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Раніше у Білому домі називали Дрісколла «високоефективним», відзначали його лідерство під час військових операцій та участь у переговорах Росії та України.