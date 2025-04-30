Скотт Бессент заявив, що Україна внесла правки в угоду про копалини

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що перед підписанням угоди про рідкісноземельні метали Україна нібито запропонувала нові поправки. Про це він повідомив у середу, 30 квітня, під час засідання кабінету міністрів.

За словами Скотта Бессента, Вашингтон готовий укласти угоду про надра і з його сторони немає ніяких змін у документі.

«Українці минулої ночі вирішили внести деякі зміни в останню хвилину. Ми впевнені, що вони переглянуть це. З нашого боку змін немає», – заявив Скотт Бессент.

Міністр фінансів США не уточнив, які саме зміни запропонував Київ. Водночас Financial Times із посиланням на джерела пише, що підписання угоди зірвалось саме через нові вимоги США. За даними журналістів, коли українська делегація прямувала до Вашингтону, США запропонували підписати не тільки рамкову угоду, а й детальний документ про створення інвестиційного фонду. Міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що перш ніж підписувати другий документ, його має ратифікувати Верховна Рада. Через ці розбіжності угода між США та Україною нібито знову опинилась під загрозою.

Водночас джерело «Суспільного» в Офісі президента заявило, що Україна не пропонувала правок до угоди.

«Невдовзі відбудеться зустріч української й американської делегацій для обговорення. Україна готова підписати основний документ», – цитує «Суспільне» співрозмовника в Офісі президента.

Зазначимо, що 27 квітня премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що під час зустрічі зі Скоттом Бессонтом домовились, що в угоду про надра не зараховуватимуть американську допомогу, яку Україна отримала до підписання документа.

Раніше, 17 квітня, Україна та США підписали меморандум про намір укласти угоду щодо рідкісноземельних металів.