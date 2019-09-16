Міністр інфраструктури заявив, що 2020 року на ремонт доріг витратять рекордну суму

Проект Державного бюджету на 2020 рік передбачає рекордний обсяг фінансування дорожньої галузі в 74,4 млрд грн. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«Дорожній фонд у 2020 році заплановано у розмірі 69,7 млрд грн. Джерелами формування Державного дорожнього фонду визначено, зокрема, 100 % акцизного податку з пального і транспортних засобів та ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них. Курсова різниця вносить свої коригування у грошовий вимір цих 100%», – заявив Криклій.

«Додатковими джерелами наповнення дорожнього фонду... передбачається визначити штрафи за недотримання габаритно-вагових норм. Вказані надходження від штрафів не враховувалися при розрахунку показників дорожнього фонду, закладеного у проекті держбюджету на 2020 рік, оскільки процедурно це неможливо, але буде зроблено максимально швидко», – зазначив міністр інфраструктури.

Згідно з оприлюдненими даними, кошти дорожнього фонду у 2020 році заплановано спрямувати на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення (38 млрд грн), будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (22,2 млрд грн), заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм (3,2 млрд грн), виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими державою під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування (6,3 млрд грн).

Як зазначила «Економічна правда», у проекті державного бюджету на 2020 рік передбачено збільшення видатків на будівництво доріг. У 2019 році на дороги було виділено 56 млрд грн (+8,3 млрд в порівнянні з минулим роком). З них 17,7 млрд піде на ремонт доріг місцевого значення, ще 2,5 млрд – на безпеку на дорогах.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що цього року завданням №1 є будівництво дороги на Маріуполь.