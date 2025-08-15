Андрій Сибіга наголосив, що доля України не можу вирішуватися без її участві

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що будь-які рішення стосовно України не можуть ухвалюватися без неї. Він також наголосив, що перемовинам має передувати припинення вогню. Таку заяву міністр МЗС зробив напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та Владіміра Путіна, опублікувавши її у соцмережі ікс.

Андрій Сибіга наголосив, що Україна та Європа прагнуть досягти миру, однак Росія створює перепони та бажає продовжувати війну. Очільник МЗС наголосив, що примусити Росію до сталого миру може демократична єдність США та країн Європи.

«Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ніхто не хоче миру більше, ніж європейці. Але Росія бачить свою головну мету у веденні війни. Росія воліє будувати нові стіни на нашому шляху до справедливого та тривалого миру. Вона хоче запечатати нашу свободу. Однак трансатлантична єдність демократій сильніша за російський імперіалізм. І саме завдяки нашій спільній трансатлантичній силі ми можемо досягти гідного миру, побудованого на надійній безпеці», – заявив Андрій Сибіга.

Нагадаємо, зустріч Дональда Трампа та Владіміра Путіна має відбутися 15 серпня об 11:00 за місцевим часом (22:00 за київським часом) у місті Анкоридж, штат Аляска. Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Трамп планує досягти згоди щодо припинення вогню. За словами самого Трампа, у разі його успішних перемовин з Путіним, він організує тристоронній саміт (Зеленський, Трамп, Путін).

Напередодні зустрічі Трампа та Путіна в місті Анкоридж, що в американському штаті Аляска, відбувся мітинг на підтримку України.