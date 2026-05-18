Міністр МЗС Литви заявив про можливість НАТО знищити російські бази у Калінінграді

Кястутіс Будріс заявив про спроможність НАТО зруйнувати російські військові бази у Калінінграді. Про це він сказав в інтервʼю для швейцарської щоденної газети Neue Zürcher Zeitung, опублікованому у понеділок, 18 травня, передає «Європейська правда».

Під час інтервʼю журналіст та Кястутіс Будріс обговорювали загрози, з якими стикаються країни Європейського Союзу. У цьому контексті згадали російський анклав – Калінінградську область, що межує з Польщею та Литвою.

Міністр закордонних справ Литви наголосив, що НАТО має всі можливості у разі потреби знищити всі російські бази, розташовані в області.

«Ми маємо показати росіянам, що можемо прорвати їхню маленьку фортецю, яку вони збудували в Калінінграді. НАТО має засоби, щоб у разі потреби зрівняти із землею російські бази протиповітряної оборони та ракетні бази там», – заявив Кястутіс Будріс.

Водночас він зазначив, що Литві бракує засобів захисту. Кястутіс Будріс зауважив, що до повітряного простору країни періодично потрапляють російські та українські дрони. Крім того, російська бойова авіація інколи пролітає над країною з вимкненими транспондерами. Литовський міністр зазначив, що такі інциденти викликають занепокоєння серед жителів країни. Проте він висловив упевненість у могутності Північноатлантичного альянсу, назвавши його найпотужнішою організацією.

«Щодо стратегічного та оперативного планування, а також військового потенціалу, їй немає рівних. Довіра між союзниками є основою стримування. Якщо навіть ми сумніваємося у статті 5, то чому наш супротивник мав би в неї вірити? Я не маю жодних сумнівів щодо обов’язку надавати допомогу», – зазначив литовський міністр.

Нагадаємо, 13 травня Володимир Зеленський повідомив, що Україна направить до Литви та Латвії своїх військових експертів, які допоможуть країнам захистити їхній повітряний простір.