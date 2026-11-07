Німеччина заявила, що не може передати Україні більше систем Patriot

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країна більше не в змозі передавати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot. За словами німецького міністра, Берлін вичерпав можливості для таких поставок. Про це повідомив німецький новинний сайт Focus.

За словами Бориса Пісторіуса, Німеччина вже передала Україні кілька комплексів Patriot та ракети до них. Міністр не розкрив точної кількості переданих систем. Водночас відомо, що під час пресконференції 10 серпня 2026 року представник Міноборони Німеччини повідомив, що загалом країна надала Силам оборони України п’ять систем ППО Patriot.

Наразі Німеччина вичерпала можливості для подальшої передачі «петріотів». Пісторіус закликав інших партнерів України долучитися до посилення її протиповітряної оборони.

«Усе, що ми надаємо зараз, ми поки що не зможемо поповнити; це призвело б до появи прогалин у нашій обороні, за які ми не можемо нести відповідальність. Більше зараз неможливо», – сказав Борис Пісторіус.

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Міністр додав, що питання посилення української ППО обговорюватимуть у середині листопада під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що в ніч проти суботи, 7 листопада, росіяни застосували для обстрілу України 36 балістичних ракет. Українські військові змогли перехопити лише чотири з них. Президент вкотре наголосив на дефіциті ракет для систем Patriot та зауважив, що допомогти подолати його можуть передусім США.

Раніше, 30 жовтня, стало відомо, що Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні 500 ракет PAC-3 для систем ППО Patriot. Закупівлю фінансуватимуть союзники України, зокрема Канада, Німеччина та Норвегія, а також коштом кредиту ЄС. Однак постачання ракет розпочнеться не раніше четвертого кварталу 2030 року й може тривати до четвертого кварталу 2033 року.

Щоб пришвидшити посилення української ППО, Володимир Зеленський пропонує тимчасово отримати ракети з арсеналів країн-партнерів, а згодом компенсувати їх новими поставками зі США.