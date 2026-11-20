Крилаті ракети упали у Польщі на відстані 30-80 км від кордону з Україною

Вранці у п’ятницю, 20 листопада, у Польщі під час російської атаки на Україну впали дві крилаті ракети та реактивний безпілотник. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає RMF24.

За словами міністра, у Новому Ліповці, що в Люблінському воєводстві, та Руднику-над-Санемі в Підкарпатському воєводстві впали ракети Х-101. Водночас у Молодичі (Підкарпатське воєводство) виявили уламки реактивного безпілотника.

Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що ця російська атака на Україну за масштабом впливу на Польщу була однією з найбільших від початку повномасштабної війни. Водночас унаслідок падіння об’єктів ніхто не постраждав, а пошкоджень інфраструктури не зафіксували.

Міністр також зауважив, що Росія здійснила масовану атаку на Україну в той час, коли в Польщі тривають військові навчання «Коаліції охочих». У них беруть участь 2800 військових з 11 європейських країн, які готуються до післявоєнної місії в Україні.

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«Важко вважати випадковістю те, що час і місце порушення польського повітряного простору збігаються з навчаннями "Коаліції охочих" у Новій Дембі. Сьогодні я буду там разом із військовослужбовцями Війська Польського, міністрами оборони наших союзників та військовими країн "Коаліції охочих"», – заявив Владислав Косіняк-Камиш.

Нова Демба розташована приблизно за 105 км від українського кордону.

Х-101 – російська стратегічна крилата ракета класу «повітря – земля», призначена для ураження наземних цілей на великій відстані. Її запускають із бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160. Ракета здатна летіти на малих висотах зі швидкістю приблизно 900 км/год. Вона несе бойову частину масою близько 450 кг, а максимальна дальність польоту становить до 2800 км.

Російська крилата ракета Х-101 класу «повітря – земля»

Додамо, що в Україні повітряну тривогу у Львівській області, що межує з Польщею, оголошували тричі. З 02:25 до 04:20 на Львівщині тривала загроза атаки російських ударних дронів. Вже о 04:26 начальник Львівської ОВА повідомив про нову загрозу ударних БпЛА для Львівського району, о 05:50 Служба цивільного захисту сповістила про дронову небезпеку у Дрогобицькому, Золочівському, Львівському, Самбірському, Стрийському, Шептицькому та Яворівському районах. О 06:32 на Львівщині оголосили червоний рівень небезпеки – загрозу ракетних ударів.

Водночас Центр урядової безпеки Польщі о 07:50 (за Києвом) надіслав жителям Люблінського та Підкарпатського воєводств сповіщення про загрозу авіаударів.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 20 листопада, Росія масовано атакувала Україну. Унаслідок обстрілу в низці областей виникли перебої з електропостачанням. Частково знеструмлені споживачі в Києві, а також Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях. Заступник міністра енергетики повідомив, що атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.