Владислав Косіняк-Камиш повідомив про посилення польського неба літаками НАТО

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що країни НАТО посилили захист польського неба літаками дальнього радіолокаційного виявлення. Таке рішення ухвалили на тлі падіння російських крилатих ракет на території Польщі. Про це Владислав Косіняк-Камиш повідомив у дописі в соцмережі ікс, опублікованому в понеділок, 23 листопада.

«Літаки дальнього радіолокаційного виявлення союзників уже посилюють захист повітряного простору Польщі. Це відповідь на нещодавні інциденти та демонстрація відданості НАТО Польщі. Ми домагаємося подальшої підтримки», – написав Владислав Косіняк-Камиш.

Міністр оборони Польщі зазначив, що ці літаки доповнять протиповітряну оборону країни разом із уже наявними системами ППО, польськими винищувачами F-16 та бойовою авіацією союзників.

Нагадаємо, вранці у п’ятницю, 20 листопада, під час масованої російської атаки на Україну до Польщі потрапили три російські боєприпаси. Спочатку повідомляли, що на території країни впали дві російські ракети Х-101 та реактивний дрон, однак згодом стало відомо, що всі три об’єкти – крилаті ракети.

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Уламки ракет Х-101 виявили в Новому Ліповці, що в Люблінському воєводстві, а також у Руднику-над-Санемі та Молодичі, що в Підкарпатському воєводстві. Владислав Косіняк-Камиш пов’язав атаку з військовими навчаннями «Коаліції охочих» у Польщі.