Гілі висловив солідарність з Україною перед агресією РФ

Після масованого комбінованого удару Росії по Україні 14 травня міністр оборони Великої Британії Джон Гілі доручив прискорити постачання до України британських систем протиповітряної оборони та систем протидії безпілотникам. Про це він повідомив в іксі.

Гілі назвав «шокуючими» російські атаки на Україну протягом останніх 24 годин.

«Я доручив якомога швидше прискорити постачання до України британських систем протиповітряної оборони та систем протидії дронам. Ми солідарні з Україною перед лицем агресії Путіна. Наші думки – з українськими родинами», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, уночі 14 травня Росія здійснила масовану повітряну атаку на Київ, застосувавши безпілотники та ракети різних типів. Станом на зараз відомо про п’ятьох загиблих та 39 постраждалих через нічну російську атаку. МВС має інформацію про більш як 10 зниклих безвісти. Триває пошуково-рятувальна операція.

За інформацією президента, упродовж ночі росіяни випустили по Україні понад 670 ударних дронів і 56 ракет. Загалом із початку вчорашньої доби ворог застосував більш ніж 1560 дронів проти України, додав президент.

«Це точно не дії тих, хто вважає, що війна йде до завершення. Важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту нашого неба», – наголосив він.