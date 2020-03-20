Міністр охорони здоров’я попередив, що коронавірус буде ширитись

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець звернувся до українців через пандемію коронавірусу

Міністр охорони здоров’я у п’ятницю, 20 березня, звернувся до українців у зв’язку з пандемією коронавірусної хвороби Covid-19 у світі та її поширенням по Україні. Ілля Ємець закликав дотримуватися карантину і попередив, що кількість хворих в Україні зросте.

«Коронавірусна хвороба вже шириться Україною. Щодня ми отримуємо результати лабораторних тестів з новими підтвердженими випадками і, на жаль, поки що їх ставатиме більше. Водночас поки що наша статистика менша, ніж у багатьох європейських країнах, але сподіватися на те, що вірус обійде Україну стороною, хибно. Найважче попереду. Вірус буде ширитися», – сказав міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець.

При цьому він наголосив, що українці можуть не допустити такого сценарію, якщо дотримуватимуться карантину.

«Держава оперативно вживає необхідних заходів, задіюємо всі ресурси, аби вберегти українців від пандемії та не допустити повторення катастрофічного досвіду інших країн. Але всі наші дії можуть бути марними, якщо кожен з вас не продемонструє свідомості та відповідальності. В даному випадку все залежить від конкретних вчинків кожного з нас. Наше завдання – убезпечити людей, що перебувають у групі ризику, а це люди похилого віку. Всі ми маємо виконувати правила, аби сповільнити поширення хвороби», – сказав міністр.

Ємець закликав громадян мити руки, залишатися вдома і тримати дистанцію з іншими людьми, піклуватися про родичів похилого віку та не ігнорувати перших симптомів респіраторних захворювань.

«Вчора ми мали констатувати новий летальний випадок через коронавірусну хворобу в Івано-Франківську. На жаль, пацієнтка занадто пізно звернулась до лікарів та тривалий час займалася самолікуванням», – повідомив міністр охорони здоров’я.

Також Ілля Ємець нагадав, що лише 20% усіх випадків захворювань, спричинених новою коронавірусною інфекцією, є тяжкими і лише близько 3% потребують реанімаційних заходів.

«Проте закликаю вас своєчасно звертатися до лікарів і не ставити під загрозу своє життя та здоров’я своїх близьких», – додав він.

Нагадаємо, від коронавірусної хвороби Covid-19 в Україні померли троє людей: 71-річна жінка з Радомишля Житомирської області, 33-річна жінка в Чернівцях і 56-річна жінка в Івано-Франківську. Найсвіжішу статистику коронавірусу в Україні читайте тут.

Наразі в Україні до 3 квітня діє карантин, але якщо кількість хворих зростатиме, то його продовжать.