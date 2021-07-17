Симптоми в Саджида Джавіда появилися після того, як він відвідав будинок для людей похилого віку в Лондоні

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджид Джавід отримав позитивний результат тесту на коронавірус після вакцинації. Про це він повідомив у відеозверненні, яке опублікував 17 липня у Twitter.

«Сьогодні зранку я отримав позитивний результат на Covid. Наразі результатів повторного ПЛР-тесту, однак, на щастя, раніше мені зробили щеплення, і симптоми легкі. Закликаю вакцинуватися тих, хто ще цього не зробив», – розповів він.

This morning I tested positive for Covid. I’m waiting for my PCR result, but thankfully I have had my jabs and symptoms are mild.



Please make sure you come forward for your vaccine if you haven’t already. pic.twitter.com/NJYMg2VGzT — Sajid Javid (@sajidjavid) July 17, 2021

SkyNews пише, що симптоми в міністра появилися через три дні після того, як він відвідав будинок для людей похилого віку в Лондоні. Крім того, він також зустрічався і з прем’єр-міністром Борисом Джонсоном.

Саджид Джавід вакцинований двома дозами препарату AstraZeneca, передає «Європейська правда». Перше щеплення він отримав 17 березня, друге – 16 травня.

Міністерство охорони здоров’я Великої Британії він очолив вкінці червня. Його попередник Метт Генкок пішов з посади після того, як порушив правила соціального дистанціювання, поцілувавши колегу.