Міністр охорони здоров’я Великої Британії захворів на коронавірус після вакцинації
Саджид Джавід повідомив, що раніше вакцинувався, тому відчуває легкі симптоми хвороби
Міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджид Джавід отримав позитивний результат тесту на коронавірус після вакцинації. Про це він повідомив у відеозверненні, яке опублікував 17 липня у Twitter.
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«Сьогодні зранку я отримав позитивний результат на Covid. Наразі результатів повторного ПЛР-тесту, однак, на щастя, раніше мені зробили щеплення, і симптоми легкі. Закликаю вакцинуватися тих, хто ще цього не зробив», – розповів він.
This morning I tested positive for Covid. I’m waiting for my PCR result, but thankfully I have had my jabs and symptoms are mild.— Sajid Javid (@sajidjavid) July 17, 2021
Please make sure you come forward for your vaccine if you haven’t already. pic.twitter.com/NJYMg2VGzT
SkyNews пише, що симптоми в міністра появилися через три дні після того, як він відвідав будинок для людей похилого віку в Лондоні. Крім того, він також зустрічався і з прем’єр-міністром Борисом Джонсоном.
Саджид Джавід вакцинований двома дозами препарату AstraZeneca, передає «Європейська правда». Перше щеплення він отримав 17 березня, друге – 16 травня.
Міністерство охорони здоров’я Великої Британії він очолив вкінці червня. Його попередник Метт Генкок пішов з посади після того, як порушив правила соціального дистанціювання, поцілувавши колегу.