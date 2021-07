Міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджид Джавід отримав позитивний результат тесту на коронавірус після вакцинації. Про це він повідомив у відеозверненні, яке опублікував 17 липня у Twitter.

«Сьогодні зранку я отримав позитивний результат на Covid. Наразі результатів повторного ПЛР-тесту, однак, на щастя, раніше мені зробили щеплення, і симптоми легкі. Закликаю вакцинуватися тих, хто ще цього не зробив», – розповів він.

This morning I tested positive for Covid. I’m waiting for my PCR result, but thankfully I have had my jabs and symptoms are mild.



Please make sure you come forward for your vaccine if you haven’t already. pic.twitter.com/NJYMg2VGzT