На Житомирщині аудитори Міністерства оборони України виявили 30 тис. нових якісних турнікетів, які зберігалися майже рік на складах Командування медичних сил. Про це у понеділок, 4 березня, повідомили у Міноборони.

Зазначається, що медичні турнікети SOF виробництва США військова частина отримала ще у квітні 2023 року. Тільки через шість місяців їх почали видавати військовим – всього 458 одиниць.

«Після проведення аудиту відповідальні посадові особи почали видачу турнікетів, наразі майже третина – уже у військовослужбовців. Також ініційовано видачу іншого медичного майна (індивідуальні аптечки, рюкзаки для бойових медиків), що тривалий час зберігалися на складах у значній кількості», – йдеться у повідомленні.

Про результати внутрішнього аудиту сповістили міністра оборони України Рустема Умєрова.

Нагадаємо, аудитори Міністерства оборони України встановили, що окремим військовослужбовцям безпідставно виплатили понад 180 млн грн. Порушення зафіксували на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині.

За рішеннями Міноборони, усі матеріали аудитів передано до правоохоронних органів для встановлення ступеня вини посадових осіб та відшкодування завданих державі збитків.