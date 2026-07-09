Зенітно-ракетна система Patriot

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що антибалістичні ракети для зенітно-ракетних систем Patriot можуть почати виробляти в Україні вже за кілька тижнів. Однак для цього Києву знадобиться дозвіл Варшави. Про це повідомила польська інформагенція PAP 9 липня.

Днем раніше, 8 липня, американський президент Дональд Трамп на зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі заявив, що США нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет PAC-3 MSE для ЗРК Patriot.

У відповідь на питання журналістів щодо ролі Польщі у запланованому виробництві ракет PAC-3 MSE в Україні Косіняк-Камиш зазначив, що без участі Польщі передача обладнання українським воїнам неможлива.

«Наша країна входить до групи з чотирьох держав НАТО – окрім Польщі це Німеччина, Швеція та Нідерланди, які в Анкарі отримали статус держав, до яких може відбуватися передача технологій, пов’язаних із виробництвом та технічним обслуговуванням ракет для систем Patriot. Польща є однією з країн, визначених Сполученими Штатами, де має відбуватися це виробництво та технічне обслуговування, тож у цьому питанні ми також співпрацюватимемо з Україною», – сказав він.

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За словами польського міністра, підготовка до виробництва ракет для Patriot в Україні може зайняти кілька тижнів.

«Це не просто, якщо сьогодні лише у США виробляють ракети для систем Patriot в обсягах, які не забезпечують навіть безпеку самих Сполучених Штатів, тож це потрібно робити дуже швидко. Ми рішуче налаштовані. Польща готова негайно розпочати технічне обслуговування та подальші дії, – заявив Косіняк-Камиш.

Прогнози щодо запуску виробництва ракет в Україні різняться

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що організація виробництва ракет-перехоплювачів для систем Patriot в Україні буде тривалим і складним процесом. Через технологічні проблеми та проблеми з ланцюгом поставок на запуск нового виробництва можуть знадобитися роки.

За даними видання, поточні ланцюги поставок вже зазнають значного навантаження, а створення нової виробничої лінії вимагатиме спеціалізованого обладнання та ретельного навчання персоналу.

Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов, більш відомий під псевдонімом «Флеш» заявив, що виробництво ракет до Patriot в Україні можливе.

«Разом із ліцензією передаються всі технологічні карти виробничих процесів, проводиться навчання фахівців, надаються всі контакти постачальників. На допомогу до нас приїдуть консультанти. Єдина проблема – час. Все це може затягнутися на рік і більше», – написав він.

Українська сторона, за словами «Флеша», не може назвати навіть приблизні терміни розгортання виробництва, адже невідомо, скільки часу субпідрядники виготовлятимуть різні вузли.