Українці за кордоном, які отримали статус «у розшуку» в «Резерв+», повинні прийти до ТЦК

Військовозобов'язаним українцям, які перебувають за кордоном, та отримали статус «у розшуку» в застосунку «Резерв+», потрібно повернутися в Україну та прийти до ТЦК. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону у вівторок, 4 червня, пише ArmyInform.

«Передусім тим, хто застосунок “Резерв+” скачав, але там статус “У розшуку” з’явився і якщо людина порушила правила військового обліку. Тобто, наприклад, знялася з обліку в одному місті, а в іншому не стала. Або не стала взагалі – виїхала, коли їй ще не було 17 років, а от зараз прийшов час. І так далі. Є низка причин», – зазначив Дмитро Лазуткін.

За його словами, таким громадянам необхідно звернутись до ТЦК та СП.

Водночас Дмитро Лазуткін зазначив, що навряд чи з цих людей можна буде залучити до українського війська якусь суттєву кількість.

«Втім, ми розуміємо об’єктивно, що невеликий відсоток українців, які знаходяться зараз за кордоном, можна залучити до мобілізаційних процесів, і люди далеко не всі планують повертатися в Україну. Але нагадаю, що ті українці, які знаходяться за кордоном, вони так чи інакше залишаються нашими громадянами, і відповідне законодавство на них розповсюджується», – додав речник.

Вимога з’явитись в ТЦК і СП також стосується українських юнаків за кордоном, яким виповнилось 17 років, зазначив Лазуткін. Хлопці мають стати на військовий облік в Україні.

До слова, станом на ранок 4 червня 2024 року в мобільному застосунку «Резерв+» свої дані оновили понад 18 тис. військовозобов’язаних українців, які мешкають за кордоном.