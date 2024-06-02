Загалом 1,5 млн українців вже оновили свої облікові дані

Станом на неділю, 2 червня, у застосунку «Резерв+», в ТЦК та ЦНАПах оновили свої облікові дані вже близько 1,5 млн військовозобов’язаних громадян. Більшість українців оновили свої дані через застосунок «Резерв+», який запустили в перший день дії оновленого закону про мобілізацію повідомив 2 червня речник міністерства оборони Дмитро Лазуткін у щотижневій хроніці.

Оновлений закон про мобілізацію, який увійшов в дію 18 травня, передбачає, що протягом 60 днів військовозобов’язані українці мають оновити свої дані онлайн чи офлайн. Оновлення даних можна здійснити у місцевих ТЦК та СП, ЦНАПах, а також онлайн – через застосунок «Резерв+».

«Близько 1,5 млн українців вже успішно виконали цю вимогу закону. Лідером за кількістю оновлень залишається мобільний застосунок “Резерв+”», – повідомив речник Міноборони.

Речник міністерства повідомив, що з 18 травня свої дані оновили 14 тис. громадян з 124 країн світу – зокрема, з Польщі, Канади, США, Чехії, Великої Британії та інших. Водночас скільки саме громадян на території України оновили свої дані у застосунку, Лазуткін не уточнив.

За словами Дмитра Лазуткіна, через місяць після запуску додатка в ньому з’явиться QR-код, що дозволить зробити електронний документ повноцінним аналогом паперового військового документу.

Нагадаємо, 21 травня для зручності громадян, які хочуть оновити свої облікові дані в ТЦК та СП, в тестовому режимі запрацювала електронна черга. Записатися до черги українці можуть за посиланням. Для того, щоб встати в е-чергу, потрібно вказати область, місто, ТЦК та СП та власні контактні дані для запису.