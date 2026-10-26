Міністр оборони США не підписує документи для передачі Україні ракет

Україна майже місяць очікує від міністра оборони США Піта Гегсета підпису на документах щодо передачі ракет для ЗРК Patriot і NASAMS. Про це у понеділок, 26 жовтня, повідомив президент Володимир Зеленський.

Президент заслухав доповіді міністра оборони Євгенія Хмари, Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого та міністра закордонних справ Андрія Сибіги щодо постачання Україні зброї від партнерів. Йдеться, зокрема, про ракети для систем протиповітряної оборони Patriot. За словами Володимира Зеленського, Україна майже місяць очікує на відповідний підпис від міністра оборони США Піта Гегсета.

«Працюємо на кількох напрямках: зі Сполученими Штатами, Європою та іншими партнерами, які мають запас ракет PAC-2 і PAC-3. Зокрема, протягом майже місяця очікуємо на підпис пана Гегсета щодо ракет для Patriot та NASAMS. Доручив ще раз проговорити це з американською стороною. Триває розмова і з іншими країнами», – написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, від початку 2026 року Володимир Зеленський закликав партнерів посилити протиповітряну оборону, зокрема надати ракети для ЗРК Patriot, які використовують для перехоплення російських балістичних ракет.

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15 жовтня телеканал CNN повідомив, що Україна повністю вичерпала запас ракет PAC-2 GEM-T та PAC-3 MSE для систем ППО Patriot. Вартість таких ракет стартує від 3 млн доларів за одиницю, а світові запаси обмежені. Дефіцит цих ракет особливо загострився після початку війни між США та Іраном.

Зауважимо, що Володимир Зеленський також звертався до США з проханням надати Україні ліцензію на виробництво ракет для Patriot. 8 липня Дональд Трамп заявляв, що погодився надати Україні таку ліцензію, однак згодом змінив свою думку.

24 жовтня Володимир Зеленський розповів, що за останні три місяці Україна отримала від США лише 24 ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot.