Міністерство оборони України відмовило у виплаті одноразової грошової допомоги дружині та неповнолітній доньці загиблого військового. Солдат загинув у зоні АТО ще у 2015 році, але до 2021 року вважався зниклим безвісти. Після отримання підтвердження про смерть його дружина та донька подали документи на отримання виплат, але у Міноборони їм відмовили. Жінка визнала відмову протиправною та зобов’язала МОУ повторно розглянути заяву.

Як вказано у рішенні Львівського окружного адмінсуду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2024 року, до суду звернулась дружина та неповнолітня донька загиблого у зоні АТО військового. Солдат загинув у Донецьку ще у 2015 році, але до 2021 року вважався зниклим безвісти – свідоцтво про його смерть видали у серпні 2021 року. Приблизно через рік після отримання підтвердження про смерть дружина звернулась для отримання одноразової грошової допомоги, але комісія Міноборони їй відмовила. Офіційна причина – вона пропустила трирічний термін для отримання виплати.

Дружина загиблого військового не погодилась з таким рішенням та звернулась до суду. Вона пояснила, що, попри те, що датою смерті її чоловіка є січень 2015 року, вона отримала свідоцтво про смерть лише у серпні 2021 року. До цього часу у військовій частині казали, що місце його перебування невідоме. Відтак, на думку позивачки, Міноборони протиправно відмовило їй з донькою у нарахуванні виплат.

Представник Міноборони позов дружини загиблого не визнає та просив суд його відхилити. Справу розглянула суддя Оксана Карп’як, яка дослідила усі матеріали та позиції сторін у цій справі.

На думку судді, представник відповідача не врахував аргументи позивачки про те, що до серпня 2021 року вона не мала свідоцтва про смерть свого чоловіка та не знала усіх обставин, також вона не була обізнана з правом отримати грошову допомогу. Вона також долучала довідки від військової частини про те, що місце перебування її чоловіка невідоме (остання довідка у жовтні 2019 року).

Відповідач не надав доказів, що дружина загиблого солдата мала можливість звернутись із відповідними документами про призначення одноразової допомоги у визначений законом трирічний термін. Суддя вважає, що рішення про відмову у нарахуванні виплат є протиправним та скасувала його. Міноборони зобов’язали повторно розглянути заяву позивачки, врахувавши висновки суду.