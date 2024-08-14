Міноборони отримує гроші за видобуток матеріалів зі зруйнованої техніки

Міністерство оборони України накопичило понад 1000 тонн брухту зі знищеної військової техніки, який містить золото, срібло і платину. Загалом вдалося видобути понад 2000 кг дорогоцінних металів загальною вартістю 24 млн грн, повідомили у пресслужбі Міноборони у середу, 14 серпня.

«Так, у складі металобрухту виявлено 100 кг золота, 1900 кг срібла та 25 кг платини. Його переробка здійснюється Міноборони лише через спеціалізовані приватні переробні підприємства», – повідомили у пресслужбі Міноборони.

Начальник Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна полковника Олег Коваль повідомив, що від початку 2024 року міністерство отримало від переробки дорогоцінних матеріалів 24,7 млн грн. До кінця року, за прогнозами посадовця, Міноборони отримає ще щонайменше на 18 млн грн.

Зазначається, що гроші від продажу золота, срібла та платини розподіляються таким чином:

80% для золота та платинових металів і 50% для срібла спрямовуються до державного бюджету,

20% для золота та платини та 50% для срібла залишаться у фонді Міноборони для забезпечення ЗСУ.

Нагадаємо, 14 серпня правоохоронці викрили схему розкрадання 12 млн грн на виробництві компонентів для танців Сил оборони. Колишній керівник державного підприємства та його головний бухгалтер штучно завищили вартість замовленої продукції, завдавши мільйонних збитків бюджету.