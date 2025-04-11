Міністерство освіти і науки України визначило перелік міст, де за кордоном можна скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) для вступу до магістратури.

Як вказано у наказі на сайті МОН, загалом ЄВІ та ЄФВВ у 2025 році можна скласти у 15 містах семи країн: Польщі, Латвії, Болгарії, Великій Британії, Німеччині, Франції, Чехії.

Перелік міст, де можна скласти ЄВІ та ЄФВВ 2025 за кордоном:

Польща : у Варшаві, Вроцлаві, Гданську, Катовіце та Кракові можна скласти ЄФВВ з у сіх предметів. У Бигдощі з усіх, окрім історії мистецтва, мовознавства, педагогіки та психології.

Латвійська Республіка (Рига): ЄФВВ можна скласти лише з обліку та фінансів, політології та міжнародних відносин, права та міжнародного права, управління на адміністрування.

(Рига): ЄФВВ можна скласти лише з обліку та фінансів, політології та міжнародних відносин, права та міжнародного права, управління на адміністрування. Республіка Болгарія (Софія): ЄФВВ можна скласти з усіх 10 предметів.

(Софія): ЄФВВ можна скласти з усіх 10 предметів. Велика Британія (Лондон): ЄФВВ можна скласти з усіх предметів, окрім історії мистецтва, обліку та фінансів, політології та міжнародних відносин, права та міжнародного права.

(Лондон): ЄФВВ можна скласти з усіх предметів, окрім історії мистецтва, обліку та фінансів, політології та міжнародних відносин, права та міжнародного права. Німеччина : у Берліні, Мюнхені та Єні можна скласти ЄФВВ з усіх предметів.

: у Берліні, Мюнхені та Єні можна скласти ЄФВВ з усіх предметів. Франція : у Парижі можна скласти ЄФВВ з усіх предметів, окрім: інформаційних технологій, історії мистецтва, мовознавства, педагогіки та психології.

: у Парижі можна скласти ЄФВВ з усіх предметів, окрім: інформаційних технологій, історії мистецтва, мовознавства, педагогіки та психології. Чехія: у Брно та Празі можна скласти ЄФВВ з усіх предметів.

ЄВІ можна скласти в усіх вищеперерахованих містах за кордоном.

Нагадаємо, ЄВІ складають усі вступники в магістратуру 2025 незалежно від спеціальності, а ось ЄФВВ до магістратури залежить від обраної спеціальності.