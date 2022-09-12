Кількість нових випадків захворювання на коронавірус щотижня зростає

Кількість хворих на Covid-19 і далі зростає. Минулого тижня, з 5 по 11 вересня, коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 1467 мешканців області (у позаминулий тиждень – у 997). Від ускладнень коронавірусної інфекції померло 10 хворих, повідомила ZAXID.NET генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Тімко-Іванченко.

«З 5 по 11 вересня проведено 4577 досліджень і отримано 1467 позитивних результатів. Зростання захворюваності – на 33%. 10 хворих, що мали важкі супутні захворювання, померли», – каже Наталія Тімко-Іванченко.

За її словами, зараз найчастіше хворіють невакциновані і ті, хто має лише одну дозу вакцини. Таких понад 70%. Серед хворих є і близько 30% тих, хто має дві дози вакцини, але від моменту вакцинації пройшло більше, ніж півроку.

Насправді, хворих на коронавірус значно більше, але ті, у кого захворювання проходить легко, не звертаються по допомогу до лікарів і не потрапляють в офіційну статистику.

Наталія Тімко-Іванченко радить мешканцям області вакцинуватися від коронавірусу, бо вакцинація захищає від важких форм захворювання і гострого перебігу хвороби. На Львівщині від початку пандемії вакциновано понад 2 млн людей: половина 1 млн 100 тис. осіб отримали одну дозу вакцини і ще 1 млн 100 тис. – дві дози. А ось бустерну дозу отримали лише 123 тис. людей.

Минулого тижня на Львівщині від коронавірусу вакциновано 6 877 людей, з них 3510 отримали бустерну дозу.

Зараз в Україні дозволена друга бустерна доза для людей, котрим за 60 років, які мають супутні захворювання, різні імунодефіцитні стани. Друга бустерна доза вводиться через чотири місяці після отримання першого бустера.

Мова йде про те, що другу бустерну дозу вакцини дозволять робити усім бажаючим, але поки що відповідного наказу МОЗ область не отримала.

«Уникайте великого скупчення людей і використовуйте маски в громадських місцях. При перших ознаках хвороби залишіться вдома і зверніться по допомогу до лікаря», – радить Наталія Тімко-Іванченко.