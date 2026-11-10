Ділянка призначена для розміщення виробничо-складських будівель

Львівська міська рада продала 2 га землі на вулиці Північній на об’їзній Львова. Землю за понад 24,4 млн грн купила дніпровська компанія «АВ інвест груп». Про це свідчать результати аукціону на платформі «Prozorro.Продажі».

Йдеться про ділянку загальною площею 2,0107 га на вул. Північній у Львові, яку виставили на продаж 7 жовтня 2026 року зі стартовою ціною 24,2 млн грн. Ділянка призначена для розміщення комплексу виробничо-складських будівель з адміністративно-побутовим корпусом.

Фото зі сторінки аукціону

Торги провели у вівторок, 10 листопада. Участь у них взяли дві компанії – ТзОВ «Він-таж» та ТзОВ «АВ інвест груп». Переможцем стала фірма з Дніпра, яка запропонувала купити землю за понад 24,4 млн грн (за 1 216,83 грн за квадратний метр). Ця ставка виявилася на 242 тис. грн вищою за ставку іншого учасника торгів. Наразі очікується опублікування протоколу торгів, після чого укладуть угоду купівлі-продажу з переможцем аукціону.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Додамо, що земельну ділянку виставляли на аукціон п’ять разів, вперше – у травні 2026 року. Проте аукціони не відбувалися через відсутність учасників торгів.

З оприлюдненої на торгах інформації видно, що ділянка розташована на об’їзній дорозі Львова поблизу ТЦ «Три Слони» та «Епіцентр», а також кінно-спортивного комплексу «Еквікор».

За даними аналітичної системи YouControl, компанія «АВ інвест груп» зареєстрована у 2009 році у Дніпрі та входить до корпоративної групи «АВ метал груп», що займається виробництвом металу. Засновниками та кінцевими бенефіціарами є Володимир Гончаренко та Сергій Скіда. Керівниця – Тетяна Савчук.