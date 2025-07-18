Йдеться про будівництво масштабного житлового комплексу «Малоголосківські пагорби» у мікрорайоні Під Голоском https://zaxid.net/news/

Львівська міська рада подала апеляцію на рішення Господарського суду та вимагає в ТзОВ «Львівська інвестиційна компанія» сплатити 11,7 млн грн боргу за пайовий внесок, оскільки суд першої інстанції зменшив цей борг до 6,5 млн грн. Співвласником компанії є депутат Львівської міської ради від «Європейської солідарності» Назарій Бербека.

Йдеться про будівництво трьох черг ЖК «Малоголосківські пагорби» у районі Під Голоском. Будівництво житлового комплексу почалось ще у 2019 році. Видаючи дозволи на це будівництво, міська рада уклала із ТОВ «Львівська інвестиційна компанія» договір про сплату пайового внеску. Ці гроші компанія мала перерахувати ці гроші на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Львова, однак цього не зробила. Тому прокуратура звернулась в суд.

Разом із основним боргом та інфляційними витратами міська рада вимагала в забудовника сплатити 11,7 млн грн – 8,9 млн грн боргу та 2,8 млн грн – інфляційних та річних. Натомість представник забудовника в суді зазначив, що компанія не погоджується із розрахованим розміром пайового внеску. Крім цього, саме будівництво фактично вели у з липня 2020 до 2023 року, коли обов’язковий пайовий внесок був скасований.

Однак 30 травня Господарський суд позов задовольнив частково і зобов’язав ТОВ «Львівська інвестиційна компанія» сплатити майже 6,5 млн грн боргу. Суд постановив, що на момент введення в експлуатацію другого та третього будинків обов’язковий внесок на розвиток інфраструктури вже був скасований, хоча це не звільняє забудовника від відповідальності, адже дозволи були отримані раніше. Втім суд перерахував розрахунки ЛМР відповідно до актуальних тоді коефіцієнтів і вирішив, що за перший будинок забудовник має сплатити 1,5 млн грн внеску, за другий – 2,3 млн грн, а за третій – 2,4 млн грн. Крім цього, суд зменшив і розраховані ЛМР річні відсотки та інфляційні витрати і зобов’язав забудовника загалом сплатити майже 6,5 млн грн.

Це рішення Львівська міська рада та прокуратура оскаржують у Західному апеляційному господарському суді.

Додамо, ТОВ «Львівська інвестиційна компанія» будує під брендом «Нова оселя». Компанія належить депутату Львівської міськради Назарію Бербеці та його бізнес-партнерам Тарасу Дідику і Олександру Потернаку. У 2019 році своїм депутати ЛМР підтримали ухвалу, якою частково звільнили «Львівську інвестиційну компанію» від сплати 9 млн грн пайового внеску за будівництво ЖК «Малоголосківські пагорби». В ухвалі зазначалося, що компанія власним коштом збудувала в мікрорайоні 500-метрову дорогу.