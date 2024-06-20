На ділянці розташована будівля, яку мають знести

Бродівська міська рада продала з аукціону, що відбувся 17 червня в системі Prozorro.Продажі, 8,5 соток комунальної землі в центрі міста – на вул. Просвіта, 15. На ділянці розташована понад 100-річна будівля колишньої школи, яку демонтують.

Земельна ділянка призначена для будівництва та обслуговування будівель громадської забудови. В аукціоні було четверо учасників. Дві підприємиці, які змагалися за лот, мають бізнес поряд із ділянкою на вул. Просвіти.

Перемогу в аукціоні отримала Ольга Шудрик, яка запропонувала заплатити за 8,5 соток землі в Бродах понад 7,5 млн грн або по приблизно 22 тис. доларів США за сотку. Забудовниця Наталія Демчук, яка звела багатоповерховий будинок на вул. Просвіти, пропонувала за землю 5,1 млн грн або близько 15 тис. доларів за сотку.

Під час аукціону, ціна на ділянку зросла у 10 разів. Додамо, що середня ціна на сотку землі у Бродах, як свідчать дані з сайту OLX, становить 1-1,5 тис. доларів.

Договір про купівлю-продаж землі ще не підписаний, як і не було оплати за лот. Якщо Ольга Шудрик відмовиться від покупки, право придбати ділянку матиме забудовниця Наталія Демчук.

Ділянка із будівлею у Бродах, за яку змагалися підприємиці (фото зі сторінки аукціону)

За словами депутатки Бродівської міськради Ольги Кравчук, яка виступала проти продажу і знесення будівлі колишньої школи, Ольга Шудрик є матір’ю депутата тієї ж ради від УГП Павла Шудрика.

За даними сервісу YouControl, Ольга Шудрик займається підприємництвом з 1997 року. Основний вид її діяльності – роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах. За словами Ольги Кравчук, підприємиці належить магазин «Магія світла», що розташований поряд із виставленою на продаж ділянкою.

Упродовж минулих кількох років Ольга Шудрик заробляла на постачанні канцтоварів та інших товарів органам місцевого самоврядування у Золочівському районі. У 2024 році Ольга Шудрик заробила на тендерах 123 тис. грн, у 2023 році – 95 тис., у 2022 – 9,5 тис., у 2021 – 160 тис. грн.

Окрім власного бізнесу, Ольга Шудрик зазначена підписанткою у фірмі Павла Шудрика ТОВ «Кадуцей Капітал», що заснована у березні 2024 року, після того, як у лютому він став депутатом Бродівської міськради. Фірма займається наданням в оренду та експлуатацію нерухомого майна.

Із 2003 року Павло Шудрик працює як ФОП. За даними сервісу YouControl, він також постачає канцтовари, світильники та інше Бродівській і Дубненській міськрадам, ближнім сільським радам. Щоправда, у 2020-2023 роках сума договорів становила загалом 267 тис. грн.