Сходи на площі Філармонії у Чернівцях

Міська рада Чернівців заявила, що сходи на площі Філармонії були збудовані з тих самих матеріалів, які використовувалися раніше, а фрагменти надгробків виявили лише під час ремонту. Про це у вівторок, 28 липня, повідомили у департаменті інфраструктури та благоустрою Чернівецької міськради.

Стверджується, що під час ремонту сходів не використовували нових будівельних матеріалів. У міськраді розповіли, що ремонтники перевернули старі плити, тому стали помітними зображення, які раніше були приховані.

«Під час ремонту плитки перевернули, а на поверхні залишалися сліди клею та будівельних матеріалів. Через це ні працівники, ні технічний нагляд не побачили зображення, яке згодом стало помітним і викликало резонанс у мережі. Нових будівельних матеріалів підрядник не використовував», – йдеться у повідомленні Чернівецької міськради.

Водночас у Чернівецькій міськраді заявили, що через давність будівництва об'єкта встановити, коли саме фрагменти надгробків використали для облаштування сходів, наразі неможливо.

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Крім того, там прокоментували вартість ремонтних робіт – 190 тис. грн. Стверджується, що це найнижча з трьох цінових пропозицій. Ця сума охоплює ремонтні роботи, виконані на площі близько 100 м², зокрема оплату праці, будівельні суміші, витратні матеріали та податки.

«Важливо, що місто ще не оплатило ці роботи. Вони наразі не прийняті, а підрядник має усунути всі виявлені недоліки», – наголосили у ЧМР.

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Нагадаємо, 17 липня депутат Чернівецької міськради та колишній мер міста Олексій Каспрук опублікував сходи на площі Філармонія, які незадовго до цього відремонтували. На світлині було видно, що на деяких сходах зображені обличчя, виконані у стилі, який зазвичай використовується для надгробних плит.

Того ж дня у міськраді Чернівців повідомили, що під час ремонту сходів використовувались старі плити. Після розголосу зображення на плитці зашліфували.