У квітні міськрада відвела ділянку, у травні затвердила її ціну, а в червні виставила на продаж

Яворівська міськрада 10 липня продала з аукціону майже 6 соток землі в Яворові за 215 тис. грн. Земля призначена для будівництва закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.

Стартова ціна ділянки площею 5,93 соток становила 210,32 тис. грн. В аукціоні взяли участь двоє депутатів Яворівської міськради – адвокат Андрій Дзидз від Української Галицької партії та медик Ігор Потупа від Народного руху України. Перший запропонував 213 тис. грн, другий – 215 тис. і став переможцем. Таким чином, сотка землі під забудову у Яворові коштувала 36,25 тис. грн або 890 доларів США.

Міськрада Яворова 26 квітня 2024 року відвела ділянку, 31 травня затвердила звіт про грошову оцінку, а 11 червня оголосила аукціон з продажу ділянки.

Ігор Потупа, згідно з його декларацією про доходи, працює завідувачем дерматовенерологічного відділення в Яворівській центральній районній лікарні. Був у резервному складі військово-лікарської комісії в лікарні. Його дружина Ольга Потупа – стоматологиня.

Ігор Потупа, депутат Яворівської міськради

У 2023 році Ігор Потупа задекларував недобудоване приміщення медично-оздоровчого центру в Яворові площею 808 м2 і будівлю дерматовенерологічного і стоматологічного кабінетів площею 180 м2, також у Яворові. Одна з цих будівель розташована на ділянці на вул. Шевченка, імовірно, поряд з ділянкою, проданою Яворівською міськрадою 10 липня.

Земельна ділянка, яку купив Ігор Потупа за 215 тис. грн