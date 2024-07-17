Кафе Верхній замок працювало біля станції Підзамче

Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку ЛМР 15 липня провело в системі електронних торгів Prozorro.Sale аукціон з продажу нежитлових приміщень площею 101,7 м2 на вул. Огірковій, 2 у Львові. На аукціон прийшов один учасник – ТОВ «Верхній замок» – що і викупив приміщення за стартовою ціною 5,248 млн грн.

Приміщення розташоване в історичному районі Підзамче. Багато років у ньому працювало кафе «Верхній замок». Міськрада і ТОВ «Верхній замок» уклали договір про оренду приміщення ще в 1998 році. У 2000 році договір оренди закінчився, але підприємці встигли незаконно оформити право власності на нього.

ТОВ «Верхній замок» незаконно користувалося комунальним приміщенням понад 20 років. Лише у 2020 році ЛМР з’ясувала, що приміщення вибуло з власності громади і місто не має до нього доступу.

Тоді за зверненням прокуратури почався судовий розгляд справи про скасування ТОВ «Верхній замок» права власності на приміщення та його повернення в комунальну власність. У суді представники прокуратури зазначили, що міськрада після того, як дізналася, що приміщення перебуває у незаконному користуванні, не вживала жодних дій з цього приводу, тобто не зверталася до суду.

У 2022 році ТОВ «Верхній замок» добровільно відмовилося від права власності, але в суді наполягало, що користується приміщенням на законних підставах – за договором оренди від 1998 року: мовляв, договір оренди був укладений ще до того, як набрало чинності нове законодавство, в якому вже немає пункту про автоматичне продовження оренди на тих же умовах.

Господарський суд Львівської області постановив повернути приміщення громаді Львова і стягнути з підприємців 34 тис. грн судового збору на користь прокуратури. Тоді ж було відкрито виконавче провадження про витребування приміщення із незаконного користування.

У 2023 році міськрада вирішила приватизувати приміщення, у перелік об’єктів, що підлягають приватизації його внесли у березні 2024 року.

Наприкінці червня 2024 року управління комунальної власності оголосило відповідний аукціон, а 15 липня продало його тому ж ТОВ «Верхній замок» за 5,248 млн грн. Наразі очікується опублікування протоколу торгів, а після цього – укладання угоди купівлі-продажу. За результатами аукціону, ціна квадратного метра комерційної нерухомості становить 51 606 грн або 1250 доларів за курсом НБУ.

ТОВ «Верхній замок», за даними сервісу YouControl, належить Богданові та Ірині Болібрухам і зареєстроване на вул. Огірковій, 2. Богдан Болібрух також є співвласником низки фірм, що займаються виробництвом вікон і дверей.