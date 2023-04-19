Нещодавно США наклали санкції на створений Росією банк у Будапешті

Міжнародний інвестиційний банк (International Investment Bank), який потрапив під санкції США, переносить свою штаб-квартиру з Угорщини до Росії. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на сайт фінустанови.

«У зв'язку з санкціями США та внесенням Міжнародного інвестиційного банку до переліку US OFAC SDN, Банк в цей час позбавлений можливості проведення фінансових операцій», – зазначено в повідомленні.

Оскільки після застосування американських санкцій Угорщина ухвалила рішення припинити свою участь у банку, то немає підстав для подальшої роботи фінустанови у цій країні та Євросоюзі.

Також банк почав перенесення операцій та функцій штаб-квартири з Угорщини до РФ і пропонує угорському уряду розпочати денонсацію угоди про місцеперебування ІІВ в Угорщині, яка була укладена 5 лютого 2019 року.

Як інформував ZAXID.NET, нещодавно США наклали санкції на створений Росією банк у Будапешті, який діяв з дозволу та за участю угорського уряду. Також під санкції потрапив угорський дипломат, «командирований» у цей банк від Угорщини.