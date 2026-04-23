Нападник вибив вікна в авто ТЦК та пошкодив кузов

На Буковині мобілізований напав на двох співробітників ТЦК та СП під час руху в службовому авто. Чоловік поранив ножем військових, після чого йому вдалося втекти. Порушника затримали, його підозрюють у подвійному замаху на вбивство.

Інцидент стався 20 квітня на дорозі біля сіл Струмок та Селище Дністровського району. Військовослужбовці везли 29-річного мобілізованого з села Вітрянка до обласного мобілізаційного центру в Чернівцях, повідомили в поліції Буковини у четвер, 23 квітня. Під час руху автомобіля він раптово завдав кілька ударів ножем двом працівникам Дністровського районного ТЦК та СП, поранивши їх у шию. Після цього чоловік вибив вікна в авто, пошкодив кузов і вибрався назовні. Під час сутички мобілізований також вдарив одного з військових гайковим ключем у передпліччя.

До розшуку нападника залучили спеціалістів-криміналістів, кінологів та поліцейські групи реагування. Чоловіка вдалося оперативно знайти. Потерпілих працівників ТЦК та СП доставили до лікарні.

Слідчі поліції повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 15 КК України (замах на кримінальне правопорушення), п. п. 1 та 8 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 3 ст. 296 (хуліганство). Cуд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою.

У Чернівецькому обласному ТЦК та СП повідомили ZAXID.NET, що наразі з'ясовують всі обставини інциденту. Постраждалі співробітники військкомату отримали неважкі поранення. Їхньому життю нічого не загрожує, станом на 13:00 їх відпустили з лікарні додому. Обидвоє є військовослужбовцями бойових частин, раніше боронили Україну на фронті, але згодом були переведені через поранення і хвороби.