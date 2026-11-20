Цієї осені в моді – природність і просте укладання волосся

Тренди 2026 року показали, що мода стала більш розслабленою – популярними стали пасма, що вибиваються, природна форма й колір, а також просте укладання. Волоссю ніби дозволяють жити своє найкраще життя, а хімія та складні процедури відійшли на задній план. Зачіска більше не мусить виглядати так, ніби над нею чаклували до світанку, і найкрасивіші ідеї тепер легко повторити самостійно.

До того ж для укладання більше не потрібні професійні інструменти і складна техніка на кшталт стайлера чи найпотужнішого фена із сотнями насадок. Люкс зібрав варіанти зачісок, які підходять і для роботи в офісі, і для побачення. У добірці – низькі хвости, гладкий пучок, мальвінки з косою та з об’ємом, а також ідея для короткого волосся.

1. Косички від проділу на коротке волосся

Перший варіант – для тих, хто носить боб або каре й не знає, як прибрати пасма від обличчя. По обидва боки від проділу заплітають по тонкій косичці, а на маківці зав’язують їх у маленькі хвостики. Решта волосся залишається розпущеною.

Короткі стрижки – один із головних б’юті-трендів осені 2026 року, а парні косички помітили у стрітстайл-образах під час тижнів моди. Така зачіска має грайливий вигляд, а зробити її можна без фена й стайлера.

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2. Низький хвіст із вузлом

Звичайний низький хвіст стає цікавішим, якщо зав’язати волосся на потилиці у вузол. Для цього верхні пасма тимчасово фіксують крабиком, а нижні зав’язують між собою. Потім крабик знімають і збирають волосся у хвіст. Кілька пасм біля обличчя варто залишити вільними – так зачіска має м’якший вигляд.

Відео з таким укладанням з’явилося ще торік восени й набрало понад 70 тисяч уподобань. Як пише Marie Claire, цієї осені і на подіумах, і в стрітстайлі замість гладкого пучка дедалі частіше обирають вільно зібраний низький хвіст.

3. Мальвінка з французькою косою

Коса – чи не найосінніша зачіска. Недарма авторка відео, б’юті-блогерка Леслі Кетрін обрала для нього підпис «Осінь – сезон кіс». Верхню частину волосся заплітають у французьку косу від маківки до потилиці й закріплюють маленьким крабиком. Решту пасм залишають розпущеними.

Така зачіска має особливо гарний вигляд на довгому прямому волоссі й однаково доречна в офісі та на побаченні. Коси повернулися й на подіуми – зокрема, свої варіанти для сезону осінь-зима 2026 представили Tory Burch і Cult Gaia.

4. Гладкий низький пучок за дві хвилини

Класичний низький пучок – безпрограшний варіант для офісу, ділової зустрічі чи вечірнього виходу. Таку зачіску авторка відео Вікторія Косто радить навіть власницям густого волосся. Спочатку пасма гладко зачісують і збирають у низький хвіст. Потім його скручують у джгут, обвивають навколо гумки й закріплюють. На все потрібно близько двох хвилин. Низькі закручені пучки цього сезону можна було побачити й на показі Saint Laurent.

5. Об’ємна мальвінка

Мальвінка – зачіска на всі сезони, а цієї осені її варто зробити пишнішою. Верхні пасма збирають на маківці й закріплюють так, щоб з’явився прикореневий об’єм. Решту волосся залишають розпущеною. Особливо ефектно така зачіска виглядає з великими локонами.

Об’єм – один із ключових трендів осінньо-зимового сезону 2026 року. Замість надто гладких укладань дизайнери обрали пишні зачіски в дусі 70-х і 80-х років.

6. Хвіст з об’ємом на потилиці

Блогерка Ніколь Чіотті називає техніку pinch, тобто «щипок», простим способом зробити базовий хвіст ефектнішим. Перед тим як закріпити хвіст гумкою, волосся на потилиці злегка «защипують» пальцями – так з’являється округлий об’єм, а хвіст має акуратний, майже салонний вигляд. Гумку можна сховати під металевий затискач, як у відео. За словами стилістів, яких цитує Marie Claire, у 2026 році хвіст укладають так, щоб підкреслити форму голови. Саме такого ефекту й допомагає досягти «щипок».

7. Перевернутий хвіст зі стрічкою

Ще один спосіб урізноманітнити звичну зачіску – техніка topsy tail, або «перевернутий хвіст». Спочатку у хвостик збирають верхню частину волосся й протягують його крізь отвір над гумкою. Потім додають бічні пасма й повторюють те саме – виходить візерунок, схожий на плетіння, хоча косу заплітати не потрібно. Завершує образ атласна стрічка, зав’язана бантом.

Відео опублікували ще торік, і відтоді воно набрало понад 95 тисяч уподобань. А стрічки й банти у волоссі тримаються в трендах уже кілька сезонів поспіль – їх постійно помічають на показах і в стрітстайлі тижнів моди.

Цієї осені можна сміливо експериментувати з такими зачісками без остраху зіпсувати волосся. Кожна з них пасує до різних нагод.