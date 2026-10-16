Регулярно оглядайте кору й гілки, щоб вчасно помічати пошкодження, ознаки хвороб і діяльності шкідників

Восени садівники нерідко помічають на стовбурах яблунь, груш, слив та інших плодових дерев зелені, сірі або жовтуваті нарости. Це можуть бути мохи й лишайники, які часто з’являються на старій корі. Самі по собі вони не паразитують на деревах, однак їхнє масове поширення може свідчити про надмірну вологість, загущену крону або недостатній догляд. Що робити у такому випадку, пише «Яскрава клумба».

Чому на плодових деревах ростуть мох і лишайники

Мохи та лишайники не забирають поживні речовини з дерева й не живляться його соками. Вони використовують поверхню кори як місце для росту, а вологу та необхідні речовини отримують із довкілля. Найчастіше такі нарости з’являються на старих деревах, де є тріщини, відмерлі частинки кори та ділянки, що довго залишаються вологими.

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Однією з основних причин є надмірна вологість. Її можуть спричиняти високий рівень ґрунтових вод, застій дощової або талої води, а також погане провітрювання саду. Якщо крони дерев надто густі, сонячне проміння гірше проникає всередину, а кора повільніше висихає після опадів.

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Інша причина – ослаблення дерев через хвороби, пошкодження кори, шкідників або неправильне підживлення. Якщо рослина погано росте, має сухі гілки чи пошкоджені ділянки стовбура, варто перевірити її стан. Мох і лишайники в такому разі можуть бути не причиною проблеми, а ознакою несприятливих умов.

Чи потрібно прибирати мох і лишайники

Якщо на стовбурі є кілька невеликих плям лишайника, панікувати не варто. Вони не обов’язково загрожують здоров’ю дерева, тому агресивне очищення кори не потрібне.

Проте значна кількість наростів може затримувати вологу на поверхні стовбура та створювати укриття для комах. У поєднанні з пошкодженнями кори й поганим провітрюванням це може ускладнювати догляд за садом. Особливу увагу варто приділяти старим деревам, які повільно ростуть, мають відмерлі гілки або регулярно хворіють.

Як правильно очистити стовбури дерев

Для очищення старих плодових дерев можна використовувати щітку з м’яким або помірно жорстким ворсом. Працюйте обережно, не натискайте надмірно та не намагайтеся зняти нарости разом зі здоровою корою. Металеві скребки й інші гострі інструменти краще не використовувати, адже вони можуть пошкодити стовбур.

Очищення доцільно проводити в суху погоду, підстеливши під дерево тканину або плівку, щоб зібрати відокремлені частинки. Не варто віддирати лишайники силою, якщо вони міцно тримаються на корі. Молоді дерева з тонкою корою потребують особливо обережного поводження.

Важливо пам’ятати: регулярне очищення не замінює повноцінного догляду. Якщо умови залишаться сприятливими для росту моху, він може з’явитися знову.

Як запобігти повторній появі моху та лишайників

Насамперед перевірте, чи не застоюється вода біля дерев після дощу або танення снігу. Якщо ділянка постійно перезволожена, потрібно з’ясувати причину й за можливості поліпшити відведення води.

Також варто подбати про правильне формування крон. Видаляйте сухі, пошкоджені та ті гілки, що надмірно загущують дерево, дотримуючись правил обрізування для відповідної культури. Якщо дерева посаджені надто близько одне до одного, оцініть, чи вистачає їм простору, світла та повітря.

Не менш важливо правильно підживлювати плодові культури. Надлишок азотних добрив може спричинити тривалий ріст пагонів, які не встигають належно визріти до холодів. Добрива потрібно вносити з урахуванням віку дерева, стану ґрунту та потреб конкретної культури.

Регулярно оглядайте кору й гілки, щоб вчасно помічати пошкодження, ознаки хвороб і діяльності шкідників. Якщо дерево слабшає, сохне або має великі уражені ділянки, варто визначити причину, а не обмежуватися очищенням стовбура.