З 4 листопада ранки ставатимуть відчутно холоднішими

Із середи, 4 листопада, в Україну прийшло похолодання. Ранки ставатимуть усе холоднішими, але засмучуватися не варто, оскільки незабаром буде потепління. Про це повідомляє кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич для «Телеграфу», а також синоптикиня Наталка Діденко.

За словами Ігоря Кібальчича, з 4 листопада температура повітря вночі та вранці місцями опускатиметься від 3°С тепла до 3°С морозу, ранки ставатимуть відчутно холоднішими.

«Наступними днями ночі стануть ще холоднішими. З 7 по 10 листопада нічна температура переважно триматиметься в межах 0…-5 градусів, а денна суттєво не зміниться. 6–7 листопада Україну перетне холодний атмосферний фронт, який принесе короткочасні опади. Не виключено, що піде перший сніг», – каже Ігор Кібальчич.

Як вказано у прогнозі синоптиків Укргідрометцентру, у четвер, 5 листопада, в Україні пануватиме холодна погода без істотних опадів, переважно від 4°С до 6°С тепла. Найхолодніше буде на сході – вдень від 2 до 5°С тепла. На заході та півдні денна температура сягатиме місцями 8°С тепла. Найтепліше буде на Закарпатті – 10°С тепла та сонячно.

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Карта погоди в Україні 5 листопада (клікніть для збільшення)

У п’ятницю, 6 листопада, у більшості областей прогнозують короткочасні дощі, погода й надалі буде хмарною та холодною – переважно від 5 до 7°С тепла вдень.

У суботу, 7 листопада, значного потепління очікувати не варто, але переважатиме сонячна погода у більшості областей. На заході – переважно від 5 до 7°С тепла, на Закарпатті – до 9°С тепла. На півночі та у центрі вдень – до 6°С тепла, на крайньому сході – до 4°С тепла, а на півдні – до 7°С тепла.

У неділю, 8 листопада, в Україні буде хмарно з проясненням, на півдні – переважно сонячно. У більшості областей денна температура повітря становитиме від 4 до 7°С тепла, без істотних опадів.

У понеділок, 9 листопада, сонячна погода очікується на півночі та у центральних областях. Вдень по всій території України переважатиме холодна погода – переважно від 4 до 7°С тепла, без істотних опадів.

Синоптикиня Наталка Діденко пише, що потепління разом із короткочасними дощами прийде в Україну 10–11 листопада.

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Карта погоди в Україні 9 листопада (клікніть для збільшення)