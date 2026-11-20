У західних областях буде дощ із мокрим снігом

На вихідних в Україні буде знижуватися температура повітря, а в деяких областях прогнозують мокрий сніг та штормовий вітер. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів порталу «Метеопрог» детальний прогноз по областях.

У суботу, 21 листопада, у західних областях пройде невеликий дощ, у Карпатах – дощ із мокрим снігом. Уночі температура повітря становитиме від 0 до 6°С тепла, а вдень потепліє до 2–7°С тепла. На високогір’ї Карпат прогнозують до 5°С морозу.

У північних областях буде хмарна погода, без істотних опадів. Уночі від 1 до 6°С тепла, а вдень – до 8°С тепла. У центральних областях вдень може дощити, денна температура повітря сягатиме 10°С тепла. Найтепліше буде на півдні – місцями до 14°С тепла вдень. На сході можливі сильні пориви вітру, без істотних опадів, а вдень температура повітря становитиме до 10°С тепла.

У неділю, 22 листопада, у західних областях вдень пройде дощ із мокрим снігом, у Карпатах прогнозують сніг. На дорогах ожеледиця. Вночі температура повітря опуститься від 2°С тепла до 3°С морозу, вдень становитиме від 2 до 7°С тепла. У Карпатах вночі буде до 8°С морозу, а вдень – до 5°С морозу.

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У північних областях істотних опадів не прогнозують, вдень температура повітря становитиме від 0 до 5°С тепла, вночі – до 5°С морозу. У центральних областях також без опадів. Вночі прогнозують від 2°С тепла до 3°С морозу, вдень – до 7°С тепла.

У південних областях ще збережеться тепла погода, вночі – від 2 до 7°С тепла, вдень потепліє до 12°С тепла. На сході вночі прогнозують від 0 до 5°С тепла, вдень – до 7°С тепла.

Карта погоди в Україні на 22 листопада (клікніть для збільшення)