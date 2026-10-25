Зліва тренер Павло Зіньков та справа Макарій Дутка

У неділю, 25 жовтня, у Тернополі відбулися змагання із пауерліфтингу, на яких 48-річний ієромонах з Львівщини встановив два рекорди України з вивантаження лежачи. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбук.

Макарій Дутка підняв 220 та 225 кг на змаганнях федерації KRAWA при власній вазі 82,5 кг. Це вже 22-й рекорд України, який встановив ієромонах. Свій черговий рекорд він присвятив Папі Івану Павлу.

Відео з фейсбук-сторінки Макарія Дутки

«Всі дні до змагань у Тернополі не переставав до нього молитися оскільки знаю, що він був затятим спортсменом: захоплювався футболом, лижами, плаванням, гірським туризмом. Медіа часто його називали атлетом віри. Папа Іван Павло у 2004 році офіційно створив у Ватикані спеціальне церковне відомство – відділ “Спорт і церква” у складі Папської ради у справах мирян. Саме тому йому присвячуємо рекорд України з пауерліфтингу», – написав Макарій Дутка.

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У своєму дописі священослужитель також розповів, що за два дні зібрав 500 тис. грн на підтримку ЗСУ.

«Я прошу Вас, я прошу його стати мені помічником, щоб він допоміг мені відкрити Ваші щедрі серця не на привітання нас з перемогою, а на потужні донати на ЗСУ. Прошу вітайте нас допомогою на Армію. І останнє, коли наді мною була штанга 225 кг, я встиг подумки сказати: “Святий Іване Павле, допоможи!”», – додав ієромонах.

Додамо, Макарій Дутка регулярно збирає гроші на допомогу військовим. Як писав ZAXID.NET, у 2025 році президент Володимир Зеленський нагородив ієромонаха відзнакою «Золоте серце». Загальна сума зібраних ним грошей для військових сягнула понад 160 млн грн.