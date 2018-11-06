У Міністерстві юстиції пояснили, що відбудеться, якщо мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення не в Україні скасують

Якщо мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення не скасують, то Європейський Суд з прав людини (ЄСПЛ) перейде до призначення грошової компенсації – від 2 до 75 тисяч євро для одного позивача залежно від оцінки кожного конкретного позову, заявила представниця Міністерства юстиції України, начальниця Управління координації виконання рішень Європейського суду з прав людини та інформування Комітету міністрів Ради Європи Аліса Пєтухова.

За її словами, рішення ЄСПЛ по справі «Зеленчук та Цицюра проти України» не дає Україні вибору, виконувати рішення ЄСПЛ чи ні.

Нагадаємо, у травні 2018 року у вердикті у справі «Зеленчук і Цицюра проти України» Європейський суд з прав людини ухвалив, що держава, оголошуючи мораторій, не забезпечила справедливого балансу між інтересами суспільства і майновими правами громадян. Крім того, суд визнав такий мораторій порушенням прав людини і зобов’язав Україну змінити законодавство у цій сфері. Обоє заявників – 71-річна Софія Зеленчук Івано-Франківська та 79-річний Віктор Цицюра з Тернополя отримали невеликі ділянки сільськогосподарських земель у спадщину і отримали сертифікати власності на них. Обидві ділянки були здані в оренду компаніям. При цьому ці ділянки підлягають забороні на продаж сільськогосподарських угідь, згідно з Земельним кодексом. Заявники вирішили, що це порушує їхні права і в грудні 2015 року звернулися до ЄСПЛ.

«Україна має виконати це рішення, причому зробити це належним чином», – заявила Пєтухова у вівторок, 6 листопада, повідомила «Економічна правда».

«З 1995 року, коли Україна вступила до Ради Європи, вона взяла на себе зобов’язання виконувати рішення Європейського Суду. Рішення ЄСПЛ для України – це не рекомендація, це вказівка. І часу [для виконання рішення] не так багато, бо наступними рішеннями ЄСПЛ, а такі будуть, буде призначати позивачам справедливу сатисфакцію. А це ляже додатковим навантаженням на бюджет», – пояснила представниця Мін’юсту.

За її словами, рішення суду у цій справі має системний характер. Тобто проблема мораторію повинна бути вирішена не лише відносно окремих заявників, а загалом. Якщо вона не буде врегульована вчасно, наголошує Пєтухова, ЄСПЛ в інших справах перейде до призначення грошової компенсації від 2 тисяч до 75 тисяч євро, що залежить від оцінки з боку ЄСПЛ кожного конкретного позову.

Не виконавши рішення ЄСПЛ, Україна може дуже скоро отримати наступне пілотне рішення. Це означає, що дане рішення ЄСПЛ стосуватиметься усіх потенційних позовів з України.

Наразі мораторій на продаж сільгоспземель діє до кінця цього року, адже минулого рроку відповідне продовження ухвалила Верховна Рада.