Море морепродуктів у ф'южн-ресторані клубу Split

Устриці

Тигрові та королівські креветки, восьминоги, лобстери, риба на будь-який смак і, звичайно, устриці… Окрім Паназії в авторському баченні шеф-кухаря Романа Щурка, ф'южн-ресторан клубу Split пропонує широкий асортимент морепродуктів. Їх настільки багато, що здається: пл. Міцкевича 6/7 не центр міста, а цілий океан з глибоким гастрономічним світом, до дна якого радимо обов’язково дістатися любителям морепродуктів. Усі запитання, які вас цікавили, клуб Split поставив експерту Вікторії Линник.

Які види устриць користуються популярністю на українському ринку?

– Українці надають перевагу французькій устриці, а також голандській. На жаль, у нашому морі з екологічних причин неможливо вирощувати якісну устрицю.

Як відрізнити французьку устрицю від підробки?

– Кожна устриця, офіційно завезена в Україну, має сертифікат походження і сертифікат якості від виробника. Окрім того, наприклад, на французьких устрицях «Жилардо», які з’явилися у XIX сторіччі, ставлять клеймо. Разом з їхньою популярністю росла кількість компаній-фальсифікаторів. Для того, щоб зберегти репутацію, сім'я Жилардо почали наносити на устриці букву «G».

Клеймо неможливо підробити?

– Можливо. Однак на підробках буква на мушлі темнішого кольору, ніж має бути.

Розмір мушлі має значення?

– Так, він впливає на комфорт споживання. Наприклад, устриці «дикого» вилову – атлантичні або середземноморські – мають велику мушлю, що не кожен оцінить. Тому зазвичай обирають розміри, які легко навіть відкривати – це №2 та №3.

До речі, європейці не завжди розуміють, чому в Україні люблять афродизіаки великих розмірів. Це викликано першочергово тим, що морські делікатеси у нашій країні дорогі, тому відіграє роль людський фактор – якщо витрачатися, то взяти максимум.

Традиційно замовляють дюжину устриць. Проте не кожен організм здатен витримати таку кількість білка. Чи існують «устричні» рамки?

– «Устричні» норми є – 6-10 одиниць для особи. Однак у кожної людини різне сприйняття – одного разу чоловік з’їв 140 устриць і добре себе почував.

Як визначити свіжість продукту?

– По зовнішньому вигляду – верхня кришка має щільно прилягати до нижньої. Другий фактор – запах. Відкриття мушлі своїм насиченим ароматом має переносити вас на берег моря. І остання ознака – якщо натиснути на молюск ножем чи виделкою, його м’язи почнуть скорочуватися.

З якими напоями краще комбінувати?

– Рекомендується легке вино і забороняються молочні коктейлі на кшталт капучіно – поєднання різного виду білків шлунком не вітаються.

І на останок, з яких устриць варто починати знайомство?

– Однозначно «Жилардо»! Для початківці – це вдале поєднання структури, нежирності та смаку.

Дегустувати краще з лимоном чи соусом?

– Для першої дегустації не потрібно нічого, окрім самої устриці. Коли скуштували сирий молюск, можна додати бризки лимону. Вже згодом експериментуйте як із соусами, так і з методами приготування устриць.

За цікавими поєднаннями, унікальним втіленням кулінарних фантазій шефа та смачними стравами 15 листопада завітайте у ф’южн-ресторан клубу Split на гастро-вечір «Морепродукти і Вино», де зможете насолоджуватися безмежним морем для втамування вашого апетиту.

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