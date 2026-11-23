У Львівській області буде хмарно, можливий сніг

Наприкінці листопада та на початку грудня 2026 року у Львові та області очікується нова хвиля похолодання. За попереднім прогнозом синоптиків Укргідрометцентру до 2 грудня, позначки термометрів вдень можуть опускатись до 7°С морозу, в вночі місцями до 12°С морозу.

У вівторок, 24 листопада, у Львові та на Львівщині буде хмарна погода, можливий сніг. Вдень очікується близько 1°С тепла, а вночі температура повітря буде близькою до 0°С.

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У середу, 25 листопада, у Львові та області вдень та вночі може падати сніг, а температура повітря буде близькою до 0°С.

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У четвер, 26 листопада, у Львові та області прогнозують хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі очікується близько 4°С морозу, а вдень – близько 1°С морозу.

У п’ятницю, 27 листопада, вночі та вдень прогнозують сніг, температура повітря буде близькою до 2°С морозу.

У суботу, 28 листопада, морози посиляться. Вдень прогнозують близько 5°С морозу, без істотних опадів.

За консультативним прогнозом Укргідрометцентру, у неділю, 29 листопада, у Львові та області вдень буде хмарно з проясненнями, вдень очікується близько 5°С морозу, вночі – до 7°С морозу.

У понеділок, 30 листопада, вдень очікується переважно сонячна погода, позначки термометрів показуватимуть до 6°С морозу, вночі – до 8°С морозу. Істотних опадів не прогнозують.

У вівторок, 1 грудня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, вночі до 12°С морозу, а вдень – близько 7°С морозу, без істотних опадів.

У середу, 2 грудня, значної зміни погоди чи потепління не прогнозують. Вночі температура повітря опускатиметься до 11°С морозу, а вдень становитиме близько 4°С морозу.

Прогноз Укргідрометцентру (клікніть для збільшення)