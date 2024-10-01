Житниця належить до комплексу палацу Антонія Страхоцького

Управління економічного розвитку, інвестицій та інфраструктури Мостиської міськради на Львівщині провело 19 вересня в системі Prozorro.Продажі аукціон з оренди 200-річної житниці на околиці міста.

Нежитлова будівля збудована, за даними міськради, у 1820-30-х роках. Її площа – 275 м2, але стан – незадовільний. Стартова ціна місячної орендної плати становила 2,9 тис. грн. На торги прийшов один учасник, який не піднімав ціну, він і став переможцем.

200-річну житницю упродовж п’яти років орендуватиме Микола Пристацький, повідомили ZAXID.NET в Мостиській міськраді у відповідь на запит. Він є співзасновником фермерського господарства «Златарас» разом із членами своєї родини. Більша частина господарства, за даними сервісу YouControl, належить синові Миколи Пристацького Романові Пристацькому.

Роман Пристацький є депутатом Мостиської міськради від партії «Європейська солідарність» і членом депутатської комісії з питань земельних відносин, комунального майна, екології, будівництва, архітектури та просторового планування. Раніше він обирався від Української галицької партії і від партії «Громадянська позиція».

Окрім того, Роман Пристацький є начальником відділу земельних ресурсів управління економічного розвитку та інвестиційної політики Мостиської міськради, що і проводило аукціон з оренди.

У Мостиській міськраді також повідомили, що будівля житниці може використовуватися на розсуд орендаря, окрім такої діяльності:

Тренажерні зали, спортивні тренування;

Нічні клуби, ресторани, сауни, заклади розміщення;

Пункти обміну валют;

Ритуальні послуги, громадські вбиральні, збір вторсировини.

Додамо, що житниця (або шпіхлер) розташована неподалік пам’ятки архітектури – палацу Страхоцького і колись належала до його комплексу.