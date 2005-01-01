Мостиський суд закрив справу проти нардепа Павла Костенка за прорив держкордону з Саакашвілі

29 грудня сплив тримісячний термін з моменту вчинення правопорушення політиком

Мостиський районний суд Львівської області закрив справу проти народного депутата, члена депутатської фракції «Об’єднання «Самопоміч» Павла Костенка, якого звинувачували у незаконному перетині держкордону. Про це виданню «Главком» стало відомо з рішення суду від 29 грудня.

Як зазначається, прикордонники склали на Костенка адмінпротокол за ч.2 ст.204-1 КУпАП за наслідком подій 10 вересня 2017 року, які сталися на пункті пропуску «Шегині». Тоді нардеп від «Самопомочі» спільно з групою осіб і екс-перзидентом Грузі з Міхеілом Саакашвілі здійснили незаконний перетин державного кордону без дозволу відповідних органів влади, чим порушив ст.9 Закону України «Про Державний кордон України».

Суд п’ять разів викликав до суду Павла Костенка рекомендованим поштовим відправленням. Однак судові повістки про виклик працівниками ПАТ«Укрпошти» не були вручені.

Між тим, 29 грудня сплив тримісячний термін з моменту вчинення правопорушення політиком. Тому райсуд, зіславшись на узагальнений науково-консультативний висновок ради при Вищому адміністративному суді України, закрив адмінпровадження проти нардепа Костенка.

Загалом, на кінець листопада органи охорони державного кордону склали 33 протоколи про адміністративне правопорушення (ч.2 ст. 204-1 КУаАП) на осіб, котрі 10 вересня разом із екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі прорвались через пункт пропуску «Шегині» у Львівській області. Повідомляється, що раніше Мостиський районний суд закрив адміністративні справи проти народних депутатів Сергія Власенка, Юлії Тимошенко (ВО «Батьківщина»), Дмитра Добродомова, Юрія Дерев’янка (позафракційні) і прес-секретаря екс-президента Грузії Саакашвілі Дарії Чиж.

Як відомо, 22 вересня суд оштрафував колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі на 3,4 тис. грн за незаконний перетин кордону «Шегині». Також ДПСУ вручила адміністративний протокол про незаконний перетин державного кордону лідеру ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко.