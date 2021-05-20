Моторна 82-річна Соня Хайлінгер випробувала несамовитий спорткар Porsche 911 GT3 RS
Сивина жінки свідчить про поважні роки, але вік не заважає їй демонструвати вищий пілотаж за кермом екстремального спорткара
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Ось доказ того, що любов до перегонів не має віку. Не кожного дня побачиш пані, яка приборкує 520-сильного трекового монстра не гірше за молодого Шумахера.
Можливо, у швидкісній їзді зі стрілкою тахометра в червоній зоні криється секрет вічної молодості. Як інакше пояснити те, що ми бачимо у цьому відео? Головні герої ролику – Porsche 911 GT3 RS в кузові 991.2 та Соня Хайніґер зі Швейцарії. Задньопривідний спорткар з розгоном до сотні за 3,2 секунди й максимальною швидкістю у 312 кілометрів на годину підкорюється не кожному любителю швидкості, тож бачити за кермом цього звіра літню жінку – справді екстраординарне явище. Та варто зазначити, що з машинами Соня на "ти" – вона є широко відомою у вузьких колах любителькою швидкості, власницею чотирьох автомобілів Lamborghini та учасницею професійних автоперегонів у Швейцарії. Крім того, у 2009 році вона виступала за команду Porsche Club Zürich і взяла участь у 7 заїздах на Porsche 997 Turbo.
Справа відбувається на знаменитій італійській трасі Монца, це одна з найстаріших трас світу. Траса найбільш відома проведенням Гран-прі Італії Формули-1 і примітна тим, що пілоти проходять її на високій швидкості, через довгі прямі ділянки. Це найшвидша траса сучасної Формули-1, на ній встановлені рекорди максимальної швидкості. Вважається, що Монца більш вимоглива до потужності двигуна, ніж до аеродинамічних якостей машини й майстерності гонщика. І все ж пані Соня за кермом GT3 RS демонструє неабияку вправність.