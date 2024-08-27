Смертельна аварія сталася на вулиці Рафалівській в селі Більська Воля

Володимирецький районний суд виніс вирок Ярославу Кречику за вчинення смертельної ДТП напідпитку, внаслідок якої загинув 19-річний водій мотоцикла. За скоєне обвинуваченому призначили п’ять років пробаційного нагляду з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Як йдеться у вироку від 23 серпня, аварія на вулиці Рафалівській у селі Більська Воля Вараського району сталася 14 жовтня 2022 року. Близько 23:10 внаслідок зіткнення двох мотоциклів марок Honda та Loncin, загинув 19-річний водій останнього. Правоохоронці встановили, що 19-річний водій Honda Ярослав Кречик на момент ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його 16-річний пасажир також постраждав, у підлітка діагностували струс головного мозку, забої та садна.

У суді обвинувачений щиро розкаявся у вчиненому і просив вибачення у потерпілих. Також зазначив, що сплатив гроші за лікування потерпілого.

Суддя Олена Іванків визнала Ярослава Кречика винним за ч.3 ст.286-1 ККУ (порушення ПДР у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) й призначила п’ять років пробаційного нагляду з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк. Крім того, чоловік має сплатити 8985 грн за проведення експертиз.