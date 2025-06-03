Смертельна аварія сталася 14 липня 2023 року в селі Підбереззя Луцького району

Горохівський районний виніс вирок 22-річному Максиму Маркевичу за смертельну ДТП. Обвинувачений пʼяним сів за кермо мотоцикла і врізався у придорожнє дерево, внаслідок чого загинув його 24-річний пасажир. За скоєне чоловіку призначили пʼять років тюрми.

Як йдеться у вироку від 29 травня, аварія сталася 14 липня 2023 року. Близько 19:00 пʼяний Максим Маркевич не впорався з керуванням в селі Підбереззя Луцького району врізався у дерево, внаслідок чого загинув його 24-річний пасажир.

Відомо, що на той час права керувати транспортними засобами будь-якої категорії водій не мав, а пасажир був без мотошолома.

Матір загиблого розповіла у суді, що обвинувачений не запропонував жодної допомоги після ДТП і під час похорону, тому просила призначити йому суворе покарання.

Суддя Василь Сметана визнав Максима Маркевича винним за ч.3 ст.286-1 КК України (порушення ПДР у стані спʼяніння, що спричинило смерть потерпілого) й призначив пʼять років позбавлення волі. Крім того, обвинувачений має компенсувати рідним загиблого 869 тис. грн. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.