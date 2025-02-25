Смертельна аварія сталася між селами Зарічне та Чернін Вараського району

Зарічненський районний суд виніс вирок Сергію К. за вчинення смертельної ДТП. Обвинувачений сів за кермо мотоцикла напідпитку й під час обʼїзду вибоїни впав разом із 32-річною пасажиркою. Жінка тяжко травмувалася та через кілька годин померла у лікарні. За скоєне водію призначили 7 років тюрми.

Як йдеться у вироку від 24 лютого, аварія сталася вночі 30 травня 2024 року між селами Зарічне та Чернін Вараського району. За даними слідства, 24-річний мотоцикліст під час об’їзду вибоїни не впорався з керуванням, у результаті чого впав разом із 32-річною пасажиркою. Потерпілу госпіталізували до лікарні, де через кілька годин вона померла.

У суді Сергій К. визнав свою провину та розкаявся. Він розповів, що їхав зі швидкістю приблизно 100-110 км/год, а потім мотоцикл різко загальмував і він впав разом із пасажиркою, яка отримала травму голови. Обвинувачений викликав «швидку», а після смерті потерпілої компенсував її матері 30 тис.грн. Просив суворо його не карати. Водночас експертиза виявила в крові чоловіка 2,4 проміле алкоголю.

Матір загиблої пасажирки розповіла у суді, що у її доньки залишилось пʼятеро неповнолітніх дітей, яких забрали на виховання в інші сімʼї. Просила обрати мотоциклісту покарання у вигляді позбавлення волі зі строком на розсуд суду.

Суддя Надія Зейкан визнала Сергія К. винним за ч.3 ст.286-1 КК України (порушення ПДР у стані спʼяніння, що призвело до смерті потерпілого) й призначила 7 років тюрми. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.