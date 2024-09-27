Медичний канабіс призначатимуть у випадках, коли інші ліки неефективні

МОЗ визначило перелік хвороб, при яких пацієнт зможе отримати ліки на основі медичного канабісу. Ліки видаватимуть лише за електронним рецептом, який видаватиме лікар первинної або спеціалізованої медичної допомоги. Всі призначення фіксуватимуться в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ), повідомило 27 вересня МОЗ.

Ліки на основі медканабісу видаватимуть при таких хворобах і станах:

Хронічний або нейропатичний біль та/або спастичність через:

︎ злоякісні новоутворення;

︎ діабетичну нейропатію;

︎ розсіяний склероз;

︎ ураження трійчастого та лицевого нерва;

︎ невралгію внаслідок оперізувального лишаю;

︎ ураження нервових корінців та сплетінь;

︎ компресію нервових корінців та сплетінь при захворюваннях;

︎ мононевропатію верхньої або нижньої кінцівки;

︎ поліневропатію та інші ураження периферичної нервової системи;

︎ церебральний параліч та інші паралітичні синдроми;

︎ травми спинного мозку та внутрішньочерепні травми.

Нудоту та блювання, спричинені хімієтерапією під час лікування новоутворень.

Хворобу Паркінсона, синдром де ля Туретта.

Рефрактерну (фармрезистентна) епілепсію.

Захворювання, що викликають судомні напади у дітей:

︎ синдром Леннокса – Гасто;

︎ синдром Драве;

︎ туберозний склероз.

Втрату ваги, пов’язану з анорексією у пацієнтів із захворюваннями, зумовленими вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).

Інші захворювання – за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії.

Отримати ліки на основі медканабісу можна буде лише за електронним рецептом. Його видаватиме лікар первинної або спеціалізованої медичної допомоги. Всі призначення фіксуватимуться в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). Дозування та режим приймання визначатиме лікар індивідуально, враховуючи вік, вагу, стан здоров'я пацієнта та інші фактори.

Медичний канабіс призначатимуть у випадках, коли інші ліки неефективні або викликають серйозні побічні ефекти. Перелік хвороб і станів, кажуть у МОЗ, заснований на найсучасніших дослідженнях і доказах ефективності. Його періодично переглядатимуть і розширюватимуть за наявності нових доказових досліджень.