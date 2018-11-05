МОЗ затвердило наказ, що розділяє посаду головного лікаря на дві нові посади директорів

З 1 січня в українських лікарнях замість головних лікарів працюватимуть два директори - з медичної та фінансово-господарської частини

Міністерство охорони здоров'я України у понеділок, 5 листопада, затвердило наказ, що розділяє посаду головного лікаря лікарні на дві посади директорів. Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

Згідно з наказом, з 1 січня в українських лікарнях замість головних лікарів працюватимуть два директори - з медичної та фінансово-господарської частини. У МОЗ зазначають, що дія наказу не означає негайних звільнень - усі співробітники лікарень продовжать виконувати свої функції відповідно до термінів дії їхніх трудових договорів.

Генеральний директор або директор закладу займатиметься питаннями господарської діяльності, керуватиме виробничо-господарською і фінансово-економічною діяльністю установи. Він буде займатися: стратегічним плануванням; формуванням бюджету; координацією роботи установи; аналізом економічної ефективності; організовуватиме роботу й ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів; забезпечуватиме залучення коштів на інвестиційні потреби закладу тощо.

До 2022 року займати посаду директора на конкурсній основі може претендент з гуманітарною освітою, правознавець, економіст, лікар, керівник. З 2022 року посаду зможе зайняти лише кандидат з управлінською освітою за спеціальностями управління і адміністрування.

З 2019 року посада медичного директора вводиться в довідник медичних професій.

Медичний директор займатиметься винятково питаннями медицини, зокрема: розробкою і впровадженням системи безперервного вдосконалення якості послуг у медустанові на основі принципів доказової медицини; організацією надання пацієнтоорієнтованих послуг; координацією зовнішньої і внутрішньої взаємодії підрозділів установи охорони здоров'я; організацію безперервного професійного розвитку медичного персоналу; впровадженням сучасних методик діагностики та лікування; організацією медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях; оцінкою якості надання медичної допомоги тощо.

Після завершення терміну дії договору головні лікарі зможуть пройти конкурс як на посаду генерального директора, так і на посаду медичного директора установи охорони здоров'я.